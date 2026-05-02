Gemini se mete en tu coche: Google lleva su IA al volante

Google ha decidido que tu coche también necesita un upgrade de cerebro y el cambio empieza ya. Gemini, su modelo estrella, sustituye al viejo Asistente de Google en los vehículos con sistema Android Automotive, y el primero en estrenarlo es Chevrolet. Adiós al 'Hey Google, pon Spotify' robotizado; hola a una conversación que, en teoría, fluye como si tuvieras un copiloto bastante listo en el asiento de al lado.

Qué cambia exactamente cuando Gemini se sube al coche

El movimiento lo confirmó la propia compañía a través de su blog oficial de Android: el Asistente clásico desaparece de los coches con Google Automotive y entra Gemini con todo lo que eso implica. Conversaciones más naturales, contexto entre preguntas, capacidad de resumir mensajes largos sin cortarte, planificación de rutas con escalas y consultas tipo 'búscame una cafetería con buena reseña que esté abierta ahora y no se desvíe más de cinco minutos del trayecto'.

El cambio aterriza primero en los Chevrolet con Google integrado de fábrica, y se irá expandiendo al resto de marcas con Automotive en los meses siguientes. La diferencia con Android Auto (el que proyecta tu móvil en la pantalla del coche) es importante: aquí hablamos de coches con el sistema operativo de Google instalado nativamente, sin móvil de por medio.

Publicidad

Lo interesante, más allá del marketing, es que Gemini procesa peticiones encadenadas. Le puedes decir 'pon música tranquila, baja el volumen un poco y avísame si hay tráfico en la M-30' en la misma frase y se supone que lo entiende todo. El Asistente de toda la vida con esto se atragantaba.

Por qué Google se la juega aquí y no en otra parte

El coche es el último reducto donde la voz manda de verdad. En el móvil tecleamos, en casa miramos pantallas, pero al volante la única interfaz razonable es hablar. Y ahí Google llevaba años perdiendo terreno frente a sistemas propietarios de cada marca, que muchas veces eran peores pero estaban mejor integrados.

Meter Gemini en Automotive es la forma de decir: nuestro asistente vuelve a tener sentido. Porque el Asistente de Google clásico llevaba meses dando síntomas de abandono — actualizaciones tibias, funciones que desaparecían, una sensación general de que el equipo estaba volcado en otra cosa. Esa otra cosa era, evidentemente, Gemini.

El precedente: cuando Siri intentó esto y salió regular

Apple lleva años prometiendo una Siri renovada con IA generativa para CarPlay y la cosa va con retraso. Google está aprovechando ese hueco con una velocidad que sorprende incluso a su propia base de usuarios. No es la primera vez que pasa: cuando Amazon metió Alexa en coches con Echo Auto, el producto era prometedor pero se quedó a medio camino y Google siguió con el Asistente como referencia del sector.

Ahora la jugada se repite con otros nombres. Gemini llega con la ventaja de ser un modelo que la gente ya está usando en el móvil, así que la curva de aprendizaje es prácticamente cero. La pregunta del millón: ¿funcionará bien con acentos cerrados, ruido de ventanilla bajada y dos críos gritando atrás? Esa es la prueba de fuego de cualquier asistente de coche, y solo se valida con kilómetros reales. Dejémoslo en un 'ya veremos'.

El despliegue irá llegando a más marcas con Google Automotive a lo largo del año, según ha dejado caer la compañía sin concretar fechas exactas. Polestar, Volvo, Renault y Honda son candidatas claras porque ya tienen el sistema integrado. Lo que no está claro todavía es si las funciones más avanzadas requerirán suscripción a Gemini Advanced o irán en el paquete base. Conociendo a Google, la respuesta probable es: las dos cosas, según qué función.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7/10. El cambio tiene sentido estratégico y mejora real sobre el Asistente clásico, pero falta verlo en carretera con condiciones malas y con un catálogo amplio de coches. Si Gemini en el coche funciona la mitad de bien que en el móvil, ya es un salto notable — si falla con el ruido o los acentos, otro asistente que se queda en demo bonita.

Publicidad

El resumen para vagos (TL;DR)