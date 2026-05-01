Final Fantasy VII Rebirth en Switch 2: memes por sus cuartos vacíos

Square Enix ha conseguido meter Final Fantasy VII Rebirth en Switch 2 y la comunidad ha decidido celebrarlo con memes sobre los cuartos medio vacíos. Porque sí, el juego corre. Pero los muebles han hecho las maletas.

La demo lleva apenas unos días circulando y en redes ya hay un álbum entero de comparativas: la misma habitación que en PS5 está repleta de cacharros, en Switch 2 parece un piso recién entregado por la inmobiliaria. Sin sofá, sin platos en la mesa, sin esos chismes de fondo que daban vida a Midgar. La broma que se ha viralizado lo resume bien: '¿quieres comida o quieres frames?', escribía un usuario debajo de una imagen de una cocina de Sector 7 con la nevera, literalmente, evaporada.

Qué se ha cargado el port y qué ha conseguido salvar

Vamos al grano: la versión de Switch 2 mantiene el sistema de combate, las cinemáticas principales y el mapeado, pero recorta props (objetos de fondo y mobiliario decorativo), reduce densidad de NPCs en zonas urbanas y aplica una resolución dinámica bastante agresiva. Según las primeras impresiones recogidas por IGN España tras probar la demo, el rendimiento se mantiene estable en modo portátil, que era el verdadero examen final de este port.

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El director Naoki Hamaguchi reconoce que ha sido el mayor desafío técnico del estudio en una entrevista difundida estos días, donde detalla que rehacer el sistema de streaming de assets para que cupiera en la memoria de Switch 2 fue lo más complicado. Traducción: meter un juego pensado para PS5 en una consola híbrida obliga a tomar decisiones, y algunas de esas decisiones se notan a simple vista. Sobre todo si abres una puerta esperando una habitación llena y te encuentras un Airbnb sin amueblar.

Aún así, la comunidad está dividida con criterio. Una parte celebra que el juego exista en Switch 2, porque hace dos años parecía técnicamente imposible. Otra parte, más exigente, apunta que el recorte estético rompe parte de la inmersión que hizo grande al original de 2024. Las dos posiciones tienen razón, lo cual es raro en internet.

Por qué los memes esta vez son cariño y no funeral

Aquí está el matiz interesante. Cuando un port sale roto, los memes son hostiles: capturas de bugs, framerates de chiste, peticiones de reembolso. Lo de Rebirth en Switch 2 es otra cosa. Los memes son de complicidad: la gente se ríe del cuarto vacío pero sigue jugando, comparte la captura y al rato vuelve al combate. Es el tipo de humor que reservas para algo que te gusta pero que sabes que tiene costuras.

Es el mismo fenómeno que vimos con The Witcher 3 en la Switch original, o con DOOM Eternal en la misma consola: ports imposibles que la comunidad celebra precisamente por imposibles, mientras documenta con cariño cada concesión técnica. La diferencia es que Switch 2 tiene mucha más potencia que su predecesora, y eso eleva las expectativas. Cuando ves que falta una silla en un comedor, el cerebro pregunta '¿y por qué?' antes de aceptar la respuesta.

Lo que dice este lanzamiento del estado del porting en 2026

Y aquí viene mi lectura. Que un juego como FFVII Rebirth llegue a Switch 2 con recortes visibles pero jugable es la nueva normalidad de esta generación. Hace cinco años, este port directamente no existía: te tocaba comprar otra consola o esperar al PC. Hoy las herramientas de escalado, la compresión de texturas y la potencia bruta de la nueva Nintendo permiten que casi cualquier exclusivo de Sony aterrice en su máquina, con peajes.

El precedente más claro es Hogwarts Legacy en Switch original, que en su día se vendió como hito y técnicamente era cuestionable, pero la gente lo compró igual. Con Rebirth pasa algo parecido, solo que con una comunidad más madura y con mejor radar para detectar concesiones. ¿Merece la pena pillarlo en Switch 2 si ya lo tienes en PS5? Probablemente no. ¿Y si es tu única forma de jugarlo en portátil? Entonces sí, sin dudarlo. El siguiente capítulo lo escribe el lanzamiento global, cuya fecha definitiva Square Enix aún no ha confirmado más allá de un genérico 'verano de 2026'.

Toca esperar. Otra vez.

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Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7/10. El port es un milagro técnico con asteriscos: corre bien, se ve digno y mantiene lo que importa, aunque los recortes estéticos duelen si vienes de PS5. Comprable si es tu única vía de jugarlo en portátil — los demás, esperad rebaja.

El resumen para vagos (TL;DR)