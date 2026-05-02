Mourinho zanja el rumor del Real Madrid: 'Nadie ha hablado'

El portugués comparecía en la rueda de prensa previa al duelo de su Benfica ante el Famalicão y, como era de esperar, la primera pregunta no fue sobre el rival. Fue sobre Madrid. Mourinho lo zanjó en seco: 'Nadie del Real Madrid ha hablado conmigo'. Negó contacto, llamada, mensajeros y conversaciones de pasillo. Nada de nada.

El runrún venía de varias cuentas en X que, durante el fin de semana, dieron por hecho que el club blanco había sondeado a su exentrenador ante la situación deportiva. Mourinho, que conoce el percal mejor que nadie, decidió matar el rumor antes de que se le complicara la semana en Lisboa. Tela.

Eso sí, no cerró la puerta a futuros: dijo respetar al Madrid, recordó su etapa allí con cariño y dejó caer que está centrado cien por cien en el proyecto del Benfica. Traducción libre: hoy no, mañana ya veremos.

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Por qué este desmentido importa más de lo que parece

El contexto lo es todo. El Real Madrid llega a este tramo de temporada con dudas en el banquillo, ruido en el vestuario y una afición que ya no se conforma con medias tintas. Cada nombre que aparece en la quiniela del próximo entrenador acaba en titular en cuestión de minutos, y el de Mourinho es de los que más venden.

El portugués lo sabe. Por eso elige el escenario, el tono y el momento. Comparece en Portugal, ante prensa lusa, justo cuando el club blanco no se ha pronunciado oficialmente de nada. Una jugada limpia para no dinamitar su vestuario actual ni dejar al Benfica con la sensación de tener un entrenador con la cabeza en otro sitio.

¿Que en junio cambia el panorama? Esa ya es otra historia. En el fútbol, los desmentidos de mayo envejecen rápido. Y los de Mourinho, todavía más rápido.

Mourinho y los desmentidos: un clásico que ya conocemos

Aquí entra el repaso. Mourinho lleva más de dos décadas negando rumores que después se confirmaron, y confirmando salidas que nadie había anticipado. Cuando estaba en el Tottenham, juró fidelidad eterna y a las pocas semanas se sentaba en la Roma. En el Chelsea, en sus dos etapas, manejó los tiempos como nadie hasta que decidió moverse. El que avisa con un 'nadie ha hablado conmigo' suele tener el teléfono cerca.

No es una crítica, es lectura del personaje. Mourinho juega esta partida desde 2003 y en este registro casi nadie le gana. La diferencia con otros candidatos es que él controla el relato sin necesidad de filtrar nada: con una frase en una rueda de prensa cualquiera, marca la agenda de los cuatro días siguientes en España y Portugal.

El precedente más reciente está en su llegada al Fenerbahçe, en verano de 2024: pocas semanas antes había hablado de seguir su carrera en otro lugar. Y allá fue. Por eso conviene leer este desmentido con prudencia. Hoy no le ha llamado el Madrid. ¿En seis semanas? La sala de prensa del Bernabéu tiene más sorpresas que un capítulo final de HBO. Y el Benfica, mientras tanto, intenta concentrarse en su liga sin que el ruido le robe puntos.

La pelota ahora está en el tejado del Madrid. Si quiere a Mourinho, tendrá que llamar. Si no quiere, mejor que lo aclare ya, porque el rumor va a volver cada tres días hasta final de temporada. Lo de siempre.

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El chisme en 3 claves (TL;DR)