Semana laboral de tres días con IA: cómo afecta a tu jornada

La idea de trabajar tres días a la semana cobrando lo mismo ha dejado de ser una utopía de manifiesto para colarse en los informes de recursos humanos: la inteligencia artificial podría liberar hasta el 40% del tiempo de tareas rutinarias en perfiles administrativos, según el debate que abre RRHH Digital esta semana. Y eso, traducido al lunes, es jornada más corta sin tocar la nómina.

A ver, vamos por partes. No hablamos de que tu empresa vaya a anunciarte mañana que el jueves ya no se viene. Hablamos de un escenario que ya están testando consultoras y algunas pymes españolas, y que tiene pinta de aterrizar de forma desigual: primero en oficinas con alto teletrabajo, después en el resto. El detalle que cambia todo es que la productividad no baja si la IA absorbe lo repetitivo.

Qué está sobre la mesa exactamente

El planteamiento es sencillo de enunciar y complicado de aplicar. Si una herramienta de IA generativa redacta tus correos estándar, resume las reuniones, prepara borradores de informes y cruza datos en minutos, las ocho horas de jornada actual sobran para sacar la misma carga de trabajo. La propuesta de reducción a tres días (entre 24 y 30 horas semanales) parte de ahí.

Publicidad

Eso sí, España todavía no tiene marco legal específico para una jornada de tres días. Lo que hay es la reducción a 37,5 horas semanales en tramitación parlamentaria y el derecho de desconexión digital (el derecho a no responder mensajes del trabajo fuera de horario) ya reconocido. El salto a tres días sería pacto de empresa, convenio o piloto voluntario. No automático.

Cómo te afecta según tu perfil laboral

No es lo mismo ser asalariada en una consultora con 200 empleados que autónomo facturando a tres clientes. Vamos al detalle.

Si trabajas por cuenta ajena en oficina y ya teletrabajas dos o tres días, eres el perfil diana. Las empresas que más están explorando este modelo son las del sector servicios y tecnológico, donde la IA encaja sin fricción. La pega: si tu empresa adopta la jornada reducida, lo más probable es que venga acompañada de objetivos por resultados, no por horas. Menos calentar la silla, más entregables.

Si eres autónomo, la jugada es distinta. La IA te puede liberar tiempo, sí, pero el dilema es si ese tiempo lo usas para descansar o para coger más clientes. Pluriempleo (tener más de un trabajo a la vez) encubierto, vamos.

Si trabajas en sectores de atención presencial (sanidad, hostelería, comercio, cuidados), la semana de tres días con IA te queda lejos. Aquí la conversación va por otro lado: turnos, ratios y descanso. Conviene no mezclar debates.

El precedente islandés y por qué importa mirarlo con lupa

Esto no se inventa esta semana. Entre 2015 y 2019, Islandia hizo el mayor experimento conocido con jornada reducida: 2.500 trabajadores públicos pasaron a 35-36 horas semanales sin recorte salarial. Los resultados publicados por organismos internacionales del trabajo apuntaron a productividad mantenida o mejorada y reducción de bajas por estrés. Hoy, el 86% de la fuerza laboral islandesa ya trabaja con horarios reducidos o tiene derecho a hacerlo.

El precedente importa, pero hay que leerlo con criterio. Islandia tiene un mercado laboral muy distinto al español: menos paro estructural, sindicatos fuertes, sector público enorme y salarios medios altos. Importar el modelo sin más es naif. Lo realista es pensar en pilotos sectoriales, convenios pioneros y empresas que lo usen como herramienta para fidelizar talento joven, que es lo que de verdad mueve la aguja.

Publicidad

Mi lectura: la semana de tres días con IA llegará, pero no a todos a la vez ni en los plazos que venden los titulares optimistas. Lo veremos primero en multinacionales tecnológicas y consultoras grandes durante 2026 y 2027, en formato piloto. Después, según resultados, irá bajando a pymes del mismo sector. Y para que llegue a la economía real (comercio, hostelería, atención presencial) tienen que pasar primero dos cosas: que la IA madure en esos sectores y que el marco legal acompañe. Lo segundo no depende de tu jefe, depende del Congreso.

El riesgo que nadie cuenta: si la IA recorta jornada en oficinas y no toca los sectores de atención, ensanchamos la brecha entre trabajos protegidos y trabajos invisibles. Toca vigilarlo.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)