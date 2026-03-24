Tu WhatsApp tiene una función activada por defecto que los estafadores usan para saber cuándo estás solo en casa

¿Cuántas veces has revisado WhatsApp a las 11 de la noche pensando que nadie te estaba observando? Eso es exactamente lo que quieren los estafadores: saber cuándo estás solo, cuándo bajas la guardia y cuándo eres más vulnerable. WhatsApp, la aplicación que usas cada día, lleva esa información disponible para cualquiera que quiera mirarla.

No hablamos de hackeos sofisticados ni de virus invisibles. Hablamos de una función que viene activada por defecto desde el momento en que instalas la app, que cualquier persona —incluso un desconocido— puede consultar sin que recibas ninguna notificación. Y que el 90% de los usuarios de WhatsApp nunca ha desactivado.

La función de WhatsApp que revela tu rutina sin que lo sepas

Se llama "Última vez" y también se conoce como el indicador "En línea". Aparece justo debajo del nombre de tu contacto cada vez que abres una conversación. Muestra exactamente a qué hora entraste por última vez a WhatsApp, lo que permite a cualquier persona trazar un mapa detallado de tu rutina: cuándo te despiertas, cuándo comes, cuándo te acuestas y cuándo estás solo en casa.

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Los ciberdelincuentes combinan este dato con la función de descarga automática de medios, también activada por defecto, para enviar archivos maliciosos justo cuando el usuario está activo y más susceptible de abrirlos. Según expertos en ciberseguridad consultados por medios como Channel Partner y AS, este patrón es uno de los vectores de ataque más eficaces del momento precisamente porque nadie sospecha de una función nativa de la app.

Cómo los estafadores usan WhatsApp para espiarte legalmente

La combinación de estos datos con técnicas de ingeniería social convierte a WhatsApp en una herramienta de vigilancia involuntaria. Un estafador no necesita hackear tu cuenta: le basta con observar tu privacidad mal configurada para saber cuándo llamarte, cuándo enviarte un archivo comprometido o cuándo suplantar la identidad de un familiar en apuros.

Este tipo de fraude creció un 40% en España durante el primer trimestre de 2025, según datos de ciberseguridad difundidos por La Sexta. Los delincuentes son metódicos: seleccionan horarios de baja actividad general pero alta actividad individual, exactamente el momento en que "Última vez" indica que estás despierto y solo frente al móvil.

Dónde está el ajuste y cómo desactivarlo ahora mismo

El proceso tarda menos de un minuto. En WhatsApp, abre Ajustes, entra en Privacidad y localiza la opción "Última vez y en línea". Por defecto aparece configurada como "Todos", lo que significa que cualquier usuario de la app —incluso desconocidos— puede ver tu actividad. Cámbialo a "Mis contactos" o directamente a "Nadie" para blindarte.

Haz lo mismo con la descarga automática de archivos: en Ajustes > Almacenamiento y datos, desactiva la descarga automática en datos móviles y WiFi. Estos dos cambios eliminan las dos puertas de entrada más utilizadas por los estafadores en 2025 y 2026, según los informes de Check Point Software para el mercado español.

Los errores de WhatsApp más comunes que te ponen en peligro

Millones de usuarios en España mantienen su foto de perfil visible para todos, su estado activo sin restricciones y los archivos descargándose en segundo plano sin saberlo. Cada uno de estos ajustes, por separado, ya supone un riesgo. Combinados, ofrecen a los delincuentes un retrato completo de tu vida digital diaria.

El error más grave no es técnico: es la falsa sensación de seguridad que genera WhatsApp porque la usamos para hablar con familia y amigos. Esa confianza es exactamente el anzuelo que explotan las estafas más efectivas del año, como el fraude del "hijo que ha cambiado de número" o el secuestro de cuenta silencioso conocido como Ghost Pairing.

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Función en WhatsApp Estado por defecto Riesgo si no se cambia Última vez / En línea Visible para todos Exposición de rutina y horarios Foto de perfil Visible para todos Suplantación de identidad facilitada Descarga automática de medios Activada Entrada de malware y archivos maliciosos Confirmaciones de lectura (ticks azules) Activadas Confirma actividad al estafador Estado de WhatsApp Visible para contactos Geolocalización y contexto personal

El futuro de la privacidad en WhatsApp y qué esperar en 2026

Meta está desarrollando una función llamada "Configuraciones de seguridad estrictas" que, en un solo paso, activará la verificación en dos pasos, ocultará la foto de perfil a desconocidos y protegerá la dirección IP durante llamadas. Por ahora solo está disponible en versión beta para Android, pero su llegada masiva está prevista para este año.

La tendencia es clara: WhatsApp está evolucionando hacia una privacidad más activa, pero mientras esa actualización no llegue, la responsabilidad sigue siendo del usuario. Desactivar hoy "Última vez" y la descarga automática no es paranoia: es el paso mínimo de higiene digital que cualquier experto en ciberseguridad recomienda sin excepción en 2026.