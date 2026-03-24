TÜV SÜD y Adespofa acreditan que más de 150 explotaciones porcinas de Murcia desarrollan su actividad de manera respetuosa con el medio ambiente

TÜV SÜD, empresa especializada en inspección y certificación, y Adespofa, la Asociación de Defensa Sanitaria del Ganado Porcino de Fuente Álamo, han logrado que más de 150 granjas en la Región de Murcia acrediten su actividad respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo de forma rigurosa con su Autorización Ambiental Integrada (AAI).

Desde hace años, TÜV SÜD colabora con Adespofa como laboratorio acreditado y entidad de inspección autorizada, brindando apoyo técnico especializado. Indican que este trabajo conjunto ha sido crucial, especialmente cuando las autoridades exigieron que las balsas de almacenamiento de purines no generaran vertidos contaminantes. TÜV SÜD verificó la estanqueidad de las balsas mediante la inspección de los piezómetros, proporcionando pruebas técnicas sólidas a las autoridades.

“Nuestro papel no es solo medir o inspeccionar, sino aportar confianza técnica tanto a las propias explotaciones como a las autoridades. Cuando existe un control continuo, independiente y basado en datos, es posible demostrar que la actividad ganadera puede desarrollarse sin comprometer el medioambiente”, señala el área de Medio Ambiente de TÜV SÜD.

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La entrada en vigor de la Ley 3/2020, que regula la protección del Mar Menor, marcó un desafío para las explotaciones cercanas, exigiendo que demostraran que no afectaban al suelo, especialmente en relación con el riesgo de lixiviación de purines. Gracias al apoyo de TÜV SÜD, Adespofa implementó un sistema de control riguroso, utilizando piezómetros y otros mecanismos de medición para garantizar que sus actividades no impactaran el subsuelo. Los informes técnicos elaborados por TÜV SÜD fueron presentados a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y a las autoridades medioambientales, como prueba de cumplimiento.

José Andrés García Cuestas, director gerente de Adespofa, señaló que "la entrada en vigor de la Ley 3/2020 supuso un desafío, pero también una oportunidad para demostrar que la ganadería puede ser sostenible. Con la ayuda de TÜV SÜD, nuestros asociados cumplen con las estrictas normativas medioambientales y garantizan que sus explotaciones no afectan al subsuelo. Esta colaboración ha sido fundamental para mantener la confianza de las autoridades y del sector. De hecho, la Veterinaria Titular de Adespofa, Anna López Maqueda prescribió, ya en 2020, una metodología de análisis y valoración en relación a las Autorizaciones Ambientales Integradas (AAI), para cumplir con los requerimientos de puesta en marcha, así como también de las revisiones trienales de las mismas. En definitiva, se estableció un tándem eficaz y eficiente entre nuestra ADS y TÜV SÜD que sigue activo hoy”.

Los informes anuales de TÜV SÜD, basados en la medición precisa de la lixiviación en el subsuelo, son presentados a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca como prueba de cumplimiento normativo. Además, TÜV SÜD emite certificaciones periódicas que acreditan que cada granja cumple con los requisitos de su AAI, lo que refuerza la confianza de las autoridades y protege a los ganaderos de posibles sanciones.

“Este proyecto demuestra que la sostenibilidad no es un concepto teórico, sino una práctica medible y verificable. El modelo aplicado en Murcia es perfectamente extrapolable a otros territorios y a otros subsectores agroalimentarios”, destacó TÜV SÜD.