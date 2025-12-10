Muere Robe Iniesta, vocalista de Extremoduro y referente del rock español

Nos deja otra de las figuras emblemáticas del rock nacional. Tras la noticia de la muerte ayer de Jorge Martínez, líder de la banda Ilegales, ahora es Robe Iniesta, alma máter de Extremoduro y uno de los referentes contemporáneos de la música española, quien ha fallecido a los 63 años, según ha informado su agencia de comunicación.

La nota publicada por el canal oficial describe al artista como "el último gran filósofo, el último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana", cuyas "melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones". En los próximos días se dará a conocer el lugar específico en Plasencia y la hora a la que se realizará el homenaje para despedir a un artista que ha dejado huella en forma de letras y acordes.

"Por encima de todo esto, hoy despedimos al maestro de maestros. Y es que, es unánime, todo el que ha tenido la suerte de trabajar con Robe, después de hacerlo, reconoce ser mucho mejor profesional, y mucho mejor persona. Muy tristes por esta pronta despedida, pero igualmente agradecidos, a más no poder, de haber recibido un tesoro en forma de legado para seguir el camino que nos queda en la vida", se puede leer en la web oficial de Extremoduro.

Publicidad

La causa exacta del fallecimiento no ha sido revelada oficialmente. Sin embargo, es importante recordar que, en noviembre de 2024, el músico se vio obligado a cancelar de urgencia los conciertos de despedida de la gira 'Ni Santos ni Inocentes' tras ser diagnosticado de un tromboembolismo pulmonar. Esta afección le obligó a guardar reposo absoluto, según explicaba el comunicado emitido entonces.

De Extremoduro a su carrera en solitario

Nacido en Plasencia en 1962, Robe Iniesta se convirtió en uno de los grandes iconos de la música española, principalmente gracias a su papel fundamental como vocalista y compositor de Extremoduro desde la fundación de la banda en 1987. A lo largo de más de tres décadas de carrera, la banda dejó un legado de 11 álbumes de estudio que revolucionaron el panorama musical español.

Extremoduro construyó su carrera al margen de la gran industria discográfica, especialmente en sus inicios, creando un estilo propio que muchos han calificado como "rock transgresivo". Sus letras, cargadas de crudeza, poesía y realismo, junto con melodías que fusionaban el rock duro con influencias del folk y otros estilos, consiguieron conectar con el público de una manera extraordinaria.

Entre sus trabajos más destacados se encuentran álbumes como 'Agíla' (1996), considerado por muchos críticos como una de las obras cumbre del rock español, o 'La ley innata' (2008), un disco conceptual que demostró la madurez creativa de la banda. Otros álbumes como 'Deltoya' (1992), 'Pedrá' (1995) o 'Canciones prohibidas' (1998) contienen himnos considerados generacionales.

Tras la disolución de Extremoduro, Robe inició su proyecto en solitario al que simplemente le puso el nombre de "Robe". Este debutó discográficamente con 'Lo que aletea en nuestras cabezas' en 2015, un trabajo muy valorado por la crítica que fue el inicio de una etapa muy fructífera que incluyó un directo ('Bienvenidos al temporal', 2018) y tres discos de estudio más: 'Destrozares, canciones para el final de los tiempos' (2016), 'Mayéutica' (2021) y 'Se nos lleva el aire' (2023).

A la espera de conocer más información, las redes sociales se han llenado de palabras de agradecimiento hacia Robe y su música, y serán múltiples los homenajes que se lleven a cabo en los próximos días por parte de fans y seguidores del rock español.