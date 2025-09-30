Felipe VI y Letizia suspenden su agenda en la Comunidad Valenciana y emiten un comunicado de alerta máxima: “seamos prudentes”

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activó la alerta máxima en la Comunidad Valenciana y varias provincias del litoral mediterráneo y zonas interiores, advirtiendo lluvias torrenciales que podrían superar los 300 litros por metro cuadrado, con riesgo de inundaciones y desbordamientos. Ante la situación climática que se está presentando en la Comunidad Valenciana, los Reyes Felipe VI y Letizia han emitido un comunicado de apoyo y concienciación para los ciudadanos, agradeciendo la labor de los servicios de emergencia:

“Seguimos atentamente la evolución de las fuertes lluvias que afectan al litoral mediterráneo y a otras zonas de España. “Agradecemos a todos los servicios de emergencia su labor para controlar la situación y garantizar la seguridad de todos. Ante las circunstancias, seamos prudentes y sigamos sus indicaciones”.

🔴⛈️AVISOS ROJOS | Lluvias torrenciales.

¡Peligro extraordinario! ¡Precaución!



➡️ Vigentes en Tarragona y Castellón hasta el mediodía (12:00 h) del lunes.

➡️ En la provincia de Valencia en vigor hasta la medianoche (0:00 h) del lunes al martes.



➡️ Atención a las inundaciones. pic.twitter.com/qkScE1jmMH — AEMET (@AEMET_Esp) September 29, 2025

A casi un año de la devastadora DANA que arrasó gran parte de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, España se enfrenta a un nuevo temporal que ha activado la alerta roja en varias provincias. Según AEMET, las precipitaciones podrían superar los 300 litros por metro cuadrado.

La comarca de La Safor, incluyendo Gandia, ya ha registrado precipitaciones intensas que han afectado viviendas y negocios. Escenas de calles anegadas y carreteras cortadas recuerdan las situaciones vividas hace casi un año, cuando más de 200 personas perdieron la vida. Para muchas familias, la memoria de la DANA sigue presente.

Desde la DANA de 2024, los Reyes Felipe y Letizia han mostrado un compromiso constante con las zonas afectadas. Tras la tragedia, realizaron visitas a las áreas más dañadas, mantuvieron reuniones con autoridades locales, empresarios y organizaciones sociales para supervisar la distribución de ayudas y acelerar la recuperación.

El temporal ha tenido impacto en la agenda de la Casa Real. El Rey Felipe VI tenía previsto un acto solemne en la Universidad de Valencia para inaugurar el curso académico, que finalmente fue cancelado: "Ante la situación meteorológica adversa, con nivel rojo de alerta por lluvias que afecta a la ciudad de Valencia, y ante la previsible evolución de la inestabilidad meteorológica", se decidió aplazar el evento.

🟠 Avisos naranjas en la Comunitat Valenciana, Región de Murcia y Baleares para el martes 30.



⛈️ Peligro importante por lluvias muy fuertes y persistentes, sobre todo en la primera mitad del día. Por la tarde, en principio, irán a menos. pic.twitter.com/Mq6oK13fCB — AEMET (@AEMET_Esp) September 29, 2025

La Universidad de Valencia debía acoger el Solemne Acto Académico Estatal de Apertura de Curso 2025-2026, pero la seguridad de los ciudadanos y de los asistentes fue priorizada. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidad, Diana Morant, explicó la decisión: “Si le hemos pedido a la gente que no haga desplazamientos, los rectores de toda España se tenían que desplazar aquí hoy. No tendría sentido estar encerrados en el Paraninfo cuando debíamos estar atendiendo la emergencia”.

El temporal ya ha provocado cortes en carreteras, suspensión de vuelos y desbordamiento de acequias en varias localidades de Castellón, sur de Cataluña y Zaragoza. Además, las clases han sido suspendidas al menos hasta el martes en Valencia, mientras que Protección Civil ha pedido a la población evitar desplazamientos innecesarios.

Calles anegadas, viviendas afectadas y cortes de suministro eléctrico son algunas de las consecuencias que recuerdan a la población los efectos de la DANA de octubre de 2024. La alerta roja en la Comunidad Valenciana mantiene la atención máxima sobre la evolución del temporal.

Tras la suspensión del acto en Valencia, el Rey retomará su agenda el miércoles 1 de octubre en el Palacio Real de Aranjuez, donde mantendrá una reunión extraordinaria con la Real y Militar Orden de San Fernando, y posteriormente inaugurará la Casa del Labrador tras su rehabilitación integral. La reina Letizia participará el jueves en la entrega de los Premios Unicef España 2025 y por la tarde se desplazará a Pontevedra para presidir la inauguración de la VII edición del Foro La Toja. La semana finalizará con una audiencia en Zarzuela a los medallistas españoles participantes en el Mundial de Deportes Acuáticos en Singapur.

La cancelación de actos oficiales, la suspensión de clases y la activación de protocolos de seguridad demuestran la magnitud del temporal. La vigilancia constante de AEMET y el comunicado de la Casa Real frente a esta amenaza, demuestran que la coordinación y la prevención siguen siendo la prioridad para proteger vidas.