La nueva corona del emérito: Juan Carlos I es campeón mundial

No solo Juan Carlos I es campeón mundial junto al ‘Bribón’ y su equipo, el subcampeonato también fue para España, gracias al barco ‘Titia’, mientras que Estados Unidos logró la tercera posición con el ‘Sprig’. El himno de España volvió a resonar en Nueva York el sábado pasado gracias al triunfo del ‘Bribón’, el barco del Rey Emérito Juan Carlos I, que se proclamó campeón del mundo de la clase 6 Metros. Con este resultado, España celebra su cuarta victoria en menos de una década.

La competición reunió a las mejores embarcaciones del mundo y puso a prueba la habilidad de los equipos en condiciones exigentes. La tripulación del ‘Bribón’ logró consolidarse en el liderato desde la segunda jornada, demostrando que la experiencia y el trabajo conjunto marcan la diferencia en regatas de alto nivel. Así, Juan Carlos I es campeón mundial y suma otra página dorada a su palmarés en la vela.

Juan Carlos I es campeón mundial: La ceremonia de premiación que coronó al emérito

Juan Carlos I es campeón mundial: La ceremonia de premiación que coronó al emérito

A bordo, además del Rey Emérito Juan Carlos I, estuvieron los gallegos Pedro Campos, Alberto Viejo, Río Álvarez y David Louzao; el cántabro Jane Abascal; el canadiense Ross Macdonald; y el vasco Eduardo Marín. El margen de victoria fue de tres puntos sobre el también español ‘Titia’ y de 13 respecto al estadounidense ‘Sprig’.

El Rey Emérito Juan Carlos I recibió el trofeo en el Seawanhaka Corinthian Yacht Club de Oyster Bay, acompañado por su tripulación y por su hija, la Infanta Doña Elena. Durante los próximos dos años, el trofeo se exhibirá en el Real Club Náutico de Sanxenxo, antes de viajar a Helsinki en 2027 para la próxima edición del mundial.

“Este triunfo es el resultado de un gran trabajo en equipo y de la entrega de todos los que han formado parte del ‘Bribón’ a lo largo de los años. Para el Real Club Náutico de Sanxenxo es un orgullo que esta tripulación así como la del ‘Titia’ de Mauricio Sánchez-Bella, que realizó un campeonato increíble, lleven nuestro nombre a lo más alto del panorama internacional”, destacó Pedro Campos, presidente del club.

El barco ‘Titia’, armado por Mauricio Sánchez-Bella y Alicia Freire, se llevó el subcampeonato mundial. De menos a más, logró superar a otras embarcaciones y se destacó con una diferencia de diez puntos sobre el tercero clasificado, el ‘Sprig’. Además, Alicia Freire fue reconocida como mejor regatista femenina, recibiendo el Trofeo Lucie. Clasificación final del mundial de Nueva York:

Posición Barco Patrón Puntos 1 Bribón (ESP) Rey Emérito Juan Carlos I 10 2 Titia (ESP) Mauricio Sánchez-Bella 13 3 Sprig (USA) Greg Steward 23 4 Flapper (GER) Thomas Kuhmman 26 5 Jill (USA) Alessandro Maria Rinaldi 27 6 Totem (USA) Wes Whitmyer 33 7 Ça Va (SUI) Rainer Muller 40 8 Madcap (USA) Hugh Jones 41 9 Starwagon (USA) Peter Troxler 43 10 Saleema (USA) Willets Meyer 52 11 Fun (FRA) Louis Heckly 56 12 Syce (USA) Bob & Farley Towse 62

Juan Carlos I y su relación con la vela

Juan Carlos I y su relación con la vela | Fuente: Europa Press

Más allá del título, esta victoria reafirma la relación histórica de Don Juan Carlos con la vela, deporte al que ha dedicado gran parte de su vida y que practica con entusiasmo. Los cuatro mundiales conseguidos en nueve años consolidan al ‘Bribón’ como uno de los referentes de la clase 6 Metros, conocida por su combinación de tradición, competitividad y elegancia.

El monarca continúa siendo un ejemplo de dedicación y disciplina en la vela, demostrando que la experiencia y la pasión son clave para mantenerse en la élite. La tripulación del ‘Bribón’ combina juventud, talento y experiencia.

Con esta cuarta victoria, Juan Carlos I es campeón mundial y consolida una trayectoria histórica dentro de la vela internacional. El éxito del ‘Bribón’ y el subcampeonato del ‘Titia’ ponen de manifiesto la calidad de España en esta disciplina. El legado de Don Juan Carlos en la vela continúa creciendo, y la combinación de trabajo en equipo, pasión y técnica asegura que los barcos españoles seguirán siendo protagonistas en futuros campeonatos mundiales.