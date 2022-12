Soluciones González y su servicio de electricistas Fuengirola 24h

Los problemas con la electricidad en casa o en la oficina pueden suceder en cualquier momento, desde la avería de un timbre, hasta cortocircuitos o fallas en las tomas de corriente, nunca se sabe cuándo es necesario solicitar los servicios de un electricista.

Soluciones González es una de las mejores alternativas a la hora de contratar electricistas en Fuengirola. La empresa cuenta con todo un equipo de profesionales con mucha experiencia en este municipio, dispuestos a atender la llamada de sus clientes las 24 horas del día, los 365 días del año.

Soluciones González, una de las mejores opciones de electricistas en Fuengirola

La firma Soluciones González es reconocida por contar con uno de los mejores equipos de electricistas en Fuengirola. Expertos que no solo trabajan bajo los más estrictos estándares de calidad y seguridad, sino que además cuentan con las certificaciones necesarias para asegurar a sus clientes un trabajo bien hecho. En esta empresa sus electricistas no solo están disponibles las 24 horas, todos los días del año, sino que además aseguran una respuesta rápida ante la llamada de sus clientes. De hecho, la compañía gestiona una política estricta que consiste en llegar al domicilio del cliente en tan solo 20 minutos o menos. Al llamarlos, las personas podrán solucionar problemas tales como averías en las instalaciones eléctricas, reparar antenas, reparar o cambiar enchufes, tomas de corriente, lámparas, timbres, etc. También podrán solicitar la apertura de nuevas tomas eléctricas, instalación de focos o farolas, gestionar cortes de luz y mucho más.

Un servicio económico de electricistas

Los Electricistas de Soluciones González también se caracterizan por ofrecer uno de los precios más bajos de todo el mercado por sus servicios. La razón es que se trata de la empresa que a día de hoy lleva más tiempo trabajando en la localidad de Fuengirola, por lo que contratar sus servicios resulta bastante económico en comparación a otras compañías. Y es que como empresa, aseguran no solo buscar el bienestar de la compañía, sino principalmente del cliente, razón por la que una de sus prioridades es hacer de sus precios lo más accesibles posible. Por otro lado, todos los trabajos que realizan tienen garantía, asegurando al cliente que el servicio que recibirán cuenta con la calidad y durabilidad suficiente.

Para llamar al teléfono de esta empresa y solicitar sus servicios, basta con acceder a su sitio web. Allí se encuentra el número de teléfono correspondiente para llamar a sus profesionales expertos cuándo y dónde se necesiten para resolver cualquier problema eléctrico.