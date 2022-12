De Mariah Carey a Ariana Grande: famosos que han cantado villancicos

La Navidad está tan cerca que ya la podemos oler, ver y sobre todo oír, porque no hay nada que tenga más espíritu navideño que Mariah Carey y su All I want for Christmas is you, pero sabemos que en tu play list navideña no puede reducirse solo a ese tema, así que te traemos una lista de los famosos que han cantado villancicos.

Luis Miguel Si prefieres algo en español en tu play list no debes olvidar agregar al cantante mexicano Luis Miguel, quien con su inigualable voz y su elegante interpretación logró armonizar la navidad de millones de hogares de habla hispana, con su ya clásico villancico «Santa Claus llegó a la ciudad«. Que fue compuesto en 1932 por John Frederick Coots y Haven Gillespie, e interpretado por primera vez en noviembre de 1934 en el programa de radio de Eddie Cantor.

