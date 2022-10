El motivo por el que no debes rellenar una botella de plástico

El peligro de la botella de plástico para la salud

Las botellas de plástico contienen un elemento químico que se llama bisfemol A, mejor conocido por sus siglas BPA que es considerado por los expertos como un disruptor endocrino, pero el peligro esta cuando este químico entra en el organismo porque es capaz de alterar el proceso fisiológico del organismo. Y es que de acuerdo a las investigaciones, estas alteraciones pueden incidir en los índices de esterilidad de los hombres y en los procesos hormonales de las mujeres.

En el año 2009, la Organización Europea sobre sanidad alimentaria, recomendó no reutilizar las botellas de plástico, por los efectos nocivos que pueden llegar a ocasionar en la salud. Ahora bien, no todo parece tan malo, porque actualmente no todas las botellas de plástico se están elaborando con BPA, de hecho se habla de botellas de plástico elaboradas con tereftalato de polietileno, llamado plástico PET, una sustancia sobre la que todavía no se han comprobado efectos disruptores endocrinos.