La ‘vendetta’ que prepara Fernando Alonso para el 2021

El famoso, mítico y nuevo piloto de Alpine F1 Team, una escudería francesa de Fórmula 1 con sede en Reino Unido que es propiedad del Grupo Renault y que también hará su debut en la temporada 2021 en la principal competición de automovilismo internacional más popular y prestigiosa del globo terráqueo, Fernando Alonso Díaz, mejor conocido en el ámbito deportivo simplemente como Fernando Alonso, estaría preparándose para dar una tremenda sorpresa este año a sus rivales y detractores y, en el mejor de los casos, para alzar de forma impactante su tercer Campeonato Mundial, para que de esta manera, pueda seguir ampliando su leyenda en el universo de los automóviles.

Claramente, el corredor nacido en Oviedo, un concejo y ciudad española, capital del Principado de Asturias, sabe que no le será sencillo destronar al piloto de Mercedes-Benz, Sir Lewis Carl Davidson Hamilton, popularmente conocido por todos los fanáticos de esta disciplina solamente como Lewis Hamilton, con quien compartió equipo en 2007, debido a que a diferencia de él, éste sí ha tenido continuidad en el Campeonato mundial de deporte automovilístico y tiene una idea más clara de cómo afrontar la temporada, sin embargo, sus expectativas seguirán siendo extremadamente altas y, sin lugar a dudas, apuntará a lo más arriba que se pueda en la tabla de posiciones.

Es por ello, que Fernando Alonso, el piloto estrella de Alpine F1 Team, la escudería que reemplazará a Renault para promocionar a Automobiles Alpine, un fabricante francés de automóviles deportivos y de competición, ha hablado un poco con los medios de comunicación de los diversos rincones de los cinco continentes sobre su plan para las temporadas 2021 y 2022, teniendo como punto de partida, en su primer año, adaptarse de nuevo a la Fórmula 1 y volver a coger buenas impresiones con el Renault antes de enfrentarse al resto de los corredores, quienes seguramente intentarán a toda costa meterse entre los primeros lugares de la tabla de posiciones y darle la pelea al asturiano.

Imagen referencial

Mientras que para el año 2022, donde la Fórmula 1 terminará siendo una disciplina nueva en la que todos, a primera instancia, tendrán un nivel similar que permitirá disfrutar de un campeonato mucho más abierto y disputado, el piloto de 39 años de edad, quien ha ganado dos veces el Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 en 2005 y 2006, respectivamente, y se ha posicionado junto al tenista Rafael Nadal y el basquetbolista de la National Basketball Association, mejor conocida simplemente por sus NBA, Pau Gasol, como los deportistas más insignes en toda la historia de España, espera figurar entre los candidatos a luchar por el título, el cual, si todo sale como lo han venido planeando con antelación, significaría su tercera corona.

Fernando Alonso, un hombre en el que confían cada vez más

Imagen referencial

El ingeniero, gerente de automovilismo francés y ex director general de Alpine F1 Team, Cyril Abiteboul, comentó en días pasados, antes de terminar su relación laboral con esta escudería con sede en Reino Unido, propiedad del Grupo Renault, que el famoso piloto español, Fernando Alonso Díaz, mejor conocido por todos simplemente como Fernando Alonso, comparte la visión de este equipo que reemplazará a Renault para promocionar a Automobiles Alpine en esta temporada 2021.

“Fernando sabe que la única forma de ganar es planificar con anticipación y construir con anticipación y el 2021 es un año en particular en el que debemos equilibrar nuestro esfuerzo entre el 2021 y el 2022. Tenemos todos, incluido Fernando, claramente un ojo en el 2022 y él lo entiende, será completamente parte de ese proceso y ese viaje”, indicó el dirigente francés de 43 años de edad a la prensa.

Pese a no seguir con Alpine F1 Team, Cyril Abiteboul, quien era uno de los hombres más importantes de Renault en los últimos años, les deseó mucho éxito en esta nueva estructura que llevarán a cabo en la Fórmula 1. “Me gustaría agradecer al Groupe Renault por haber confiado en mí durante muchos años, particularmente con el relanzamiento y la reconstrucción del equipo desde 2016. Los sólidos cimientos del equipo de carreras y las entidades de Francia e Inglaterra construyeron a lo largo de estos años, la evolución estratégica del deporte hacia un modelo económicamente más sostenible y, más recientemente, el proyecto Alpine que aporta un sentido renovado y dinamismo, todo apuntan a una trayectoria muy fina. Me gustaría agradecer a Luca de Meo por involucrarme en la construcción de la unidad de negocio Alpine y deseo mucho éxito a la nueva estructura”, afirmó.

¿Por qué regresó a la Fórmula 1?

Imagen referencial

El famoso piloto de automovilismo español, Fernando Alonso Díaz, mejor conocido por todos como Fernando Alonso, regresó a la Fórmula 1, la principal competición de deportes de motor más popular y prestigiosa de los cinco continentes, de la mano con Alpine F1 Team, la escudería francesa que reemplazará a Renault para promocionar a Automobiles Alpine, sin embargo, todavía muchos de sus fanáticos se preguntan porqué decidió volver después de 2 años a este campeonato y más sabiendo que venía de participar en el Rally Dakar y en las 500 Millas de Indianápolis.

“Más que un día en concreto, fue un proceso, un paso a paso. Una conclusión natural de sensaciones que tenía, de ganas que tenía de volver a experimentar todo lo que es la F1 una vez más. No ha cambiado mucho, es verdad, los problemas que había cuando lo dejé, ahí siguen; ese dominio y diferencias muy claras entre equipos. Pero al mismo tiempo, la F1 sigue ofreciendo retos que no encuentras en ningún otro sitio del automovilismo. También pesó mucho el poner sobre la mesa las otras categorías”, explicó a mediados de 2020 el corredor oriundo de Oviedo, una ciudad y concejo de Asturias.

Del mismo modo, Fernando Alonso, quien se encuentra alistándose en estos momentos para afrontar la temporada 2021 de la Fórmula 1 con Alpine F1 Team, aseguró que si hubiese conseguido un mejor reto, no se habría atrevido a volver a la máxima categoría de deportes automovilísticos. “Soy muy sincero, si hubiera habido otra categoría que me ofreciera un reto importante o atractivo, lo hubiera hecho. Pero el WEC está en proceso de cambios, el Dakar me encantó pero tengo muchos años para hacerlo, la IndyCar es un campeonato muy competitivo que exigiría una dedicación que ahora mismo no podría ofrecer… Al poner todo, la F1 tenía más peso. En resumen, vuelvo porque me gusta correr”, sentenció.