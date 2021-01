Le dan puerta: el nuevo destino de Takefusa Kubo fuera del Real Madrid

El prometedor extremo derecho y uno de los hombres más llamativos que se ha podido ver en la actualidad de la Primera División de España, Takefusa Kubo, también conocido simplemente como Take Kubo, vivió uno de los peores momentos de su corta carrera profesional con el Villarreal Club de Fútbol y aunque soñó con regresar al Real Madrid Club de Fútbol para esta segunda parte de la temporada 2020/21, campaña en la que los blancos anhelan revalidar su título del año pasado, para de esta manera, no irse con las manos vacías, recibió un tremendo portazo y terminó siendo enviado hacia un nuevo destino, en el que probablemente tendrá más minutos sobre el campo de juego.

Si bien es cierto que el jugador nipón de apenas 19 años de edad se ha hecho con el interés de varios equipos de LaLiga Santander, de la Premier League de Inglaterra y de la Serie A de Italia, gracias a su excelente habilidad para aglutinar el juego, cambiar el ritmo de la jugada desde sus acciones, atacar a pie contrario, frenando y desbordando a su rival con mucha facilidad, pues parece que Unai Emery, director técnico del ‘Submarino amarillo’, no estaba del todo convencido con él para darle minutos de calidad dentro del plantel del Estadio de la Cerámica y, por esa simple razón, ‘La Casa Blanca’ no podía permitirse perder a una de sus grandes joyas, así que le buscó un nuevo lugar en el que sí lograra continuar de forma correcta con su progresión.

Además, para nadie dentro del Real Madrid Club de Fútbol es un secreto que Takefusa Kubo figura en los planes del director técnico merengue, Zinedine Yazid Zidane, mejor conocido en el ámbito deportivo como Zinedine Zidane o simplemente como Zidane, como uno de los jugadores vitales para el futuro y renovación de la plantilla del cuadro de La Castellana y aunque momentáneamente no le puedan ofrecer un puesto en el primer equipo del combinado vikingo, debido a que la competencia es extremadamente alta y tendrían que prescindir de los servicios de cualquier jugador extracomunitario, saben que su tiempo de convertirse en una estrella está cada vez más cerca.

Imagen referencial

Así que Florentino Pérez, presidente del conjunto trece veces campeón del torneo internacional de clubes más importante de los cinco continentes, la Liga de Campeones de la UEFA, en coordinación con el entrenador francés, han decidido que el extremo derecho oriundo de Kawasaki, una ciudad de Japón que se ubica en la prefectura de Kanagawa, tiene que marcharse del Villarreal Club de Fútbol de LaLiga Santander y dirigirse hacia una institución que sí le dé garantías, tanto al jugador como a la junta directiva y cuerpo técnico del plantel del mítico Estadio Santiago Bernabéu, y este mercado de fichajes de invierno terminó siendo crucial para el destino del joven futbolista.

El nuevo equipo en el que Takefusa Kubo, el prometedor extremo derecho del Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de España, dirá presente para estos últimos meses de temporada 2020/21 sería nada más y nada menos que el Getafe Club de Fútbol que dirige el director técnico español, José Bordalás, quien ha visto en el atacante de apenas 19 años de edad al jugador que podría terminar de reforzar al equipo azulón y ayudarle a meterse en puestos de competiciones internacionales, el cual marcha en la casilla número trece de LaLiga Santander con veinte puntos, producto de sus cinco victorias, mismo número de empates y siete derrotas.

“El Getafe Club de Fútbol y el Real Madrid han acordado la cesión de Takefusa Kubo hasta final de temporada. El futbolista japonés, de 19 años, ha jugado en el Villarreal y en el RCD Mallorca en la Liga, marcando 4 goles en 48 partidos. En su país, formó parte del FC Tokyo y el Yokohama Marinos. Internacional con su selección, participó en la Copa América 2019″, dice el comunicado oficial que publicó el equipo azulón en sus redes sociales, específicamente Instagram y Twitter, sobre el acuerdo que llevaron a cabo con ‘La Casa Blanca’.

Takefusa Kubo, un chico que sigue mejorando

El nuevo extremo derecho prometedor del Getafe Club de Fútbol de la Primera División de España, Takefusa Kubo, mejor conocido en el ámbito deportivo simplemente como Take Kubo, uno de los jugadores jóvenes más interesantes que hay actualmente en LaLiga Santander, se ha caracterizado por ser un chico que día a día busca mejorar cada aspecto de su juego, desde lo defensivo hasta lo ofensivo, para de esta manera, posicionarse como uno de los cracks del futuro que logren hacerse con un espacio en la tan competitiva y exigente plantilla del Real Madrid Club de Fútbol que dirige Zinedine Zidane, dueño total de sus derechos.

“Sabía que iba a ser muy importante tarde o temprano, así que intenté trabajarlo. Hay muchos equipos diferentes en el mundo. Y los equipos que sólo atacan son muy escasos. Quiero llegar a ser un jugador demandado para cualquier equipo del mundo al que pueda unirme. Si no puedo llegar a ser un jugador completamente perfecto e inmaculado, al menos estar lo más cerca posible de ello. Honestamente, quiero ser un jugador que pueda adaptarse a cualquier estilo de fútbol, y creo que eso me hará crecer. Sigo a jugadores como Hudson-Odoi y Sancho, que son muy veloces y pueden estar en la Absoluta a pesar de su edad. Aun así, creo que tengo algo que ellos no tienen, y los partidos internacionales son los lugares donde puedo probarme. Así que espero poder probarlo”, comentó el atacante de 19 años de edad en diversas entrevistas que le realizaron.

Takefusa Kubo debutó con el Getafe Club de Fútbol el pasado lunes en el encuentro correspondiente a la jornada número dieciocho de la Primera División de España, ingresó al minuto 64′ por Nemanja Maksimović y dio la asistencia para un gol tras salir de la banca, para de esta manera, dar comienzo a los gratos momentos con los que el Real Madrid Club de Fútbol sueña para él en estos últimos meses de temporada.