Lo primero es demostrar

Imagínate que estás andando por la acera, por esos caminos que los vecinos tan amablemente han abierto y pisas mal. Pisas una placa de hielo, te resbalas y te vas al suelo. Y la mala suerte no termina ahí, ya que te has roto un hueso. Puedes reclamar.

Pero claro, para que la reclamación vaya hacia adelante y se puedan cobrar los daños, deberás demostrar la negligencia. Es decir, deberás aportar pruebas de que la administración, es decir, el ayuntamiento, ha cometido una negligencia.

La negligencia significa que la activación de los planes de emergencias no se ha hecho efectiva. Sabiendo que venía un temporal, deberás probar que la administración no ha puesto todos los medios disponibles y que tú te has caído por su culpa.