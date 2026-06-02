Serena Williams vuelve al tenis a los 44: elige Queen's para su regreso a la competición

Serena Williams vuelve al tenis profesional a los 44 años y elige la hierba de Queen's para un regreso que nadie se esperaba.

La noticia saltaba esta mañana: la estadounidense, 23 Grand Slams a las espaldas, volverá a empuñar la raqueta en el torneo de dobles de Queen's (8-14 de junio). Su compañera será Victoria Mboko, una canadiense de 19 años que todavía se está fraguando un nombre en el circuito. Todo, gracias a una invitación del torneo.

Pero el plan no se queda en los dobles. Serena ya ha confirmado que su intención es también jugar partidos individuales, y Wimbledon (29 de junio) podría ser la siguiente parada con una invitación bajo el brazo. La reina de la hierba, con siete títulos individuales y siete de dobles en el All England Club, quiere volver a pisar la catedral.

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Un regreso cocinado a fuego lento: los controles antidopaje le abren la puerta

Para que una leyenda retirada pueda volver a competir, la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) le exige inscribirse en su programa de controles y cumplir un periodo de seis meses sin irregularidades. Serena volvió a pasar por el aro el pasado diciembre y ya está lista. Es el paso previo que demuestra que esto no es un capricho de última hora.

Twitter ya ha prendido: la nostalgia y el hype se dan la mano

No han tardado en saltar las comparaciones con otros regresos históricos: Agassi, Clijsters... Pero a sus 44 años, Serena no vuelve por dinero ni por ego. Lo hace porque siente que aún puede dar guerra. "Queen's Club parece el lugar perfecto para comenzar este nuevo capítulo", ha dicho la propia tenista. Y el mundo del tenis se ha puesto a temblar.

Serena Williams no ha vuelto para despedirse, ha vuelto para recordar que la hierba le debe una ovación.

El dato que explica por qué este regreso es distinto a los demás

El regreso de Serena no es un bolazo. La ITIA valida que está en plenas facultades y que no ha perdido el hambre. Con 44 años, la estadounidense puede batir récords de longevidad si logra un título, y Wimbledon es el escenario perfecto para que su leyenda crezca. No es una gira de despedida; es un intento de demostrar que el tenis femenino nunca ha tenido una depredadora como ella. Y por mucho que algunos duden, yo me apunto al hype con los ojos cerrados.

El chisme en 3 claves (TL;DR)