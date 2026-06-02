Wall Street está cegada con la IA y pasa por alto el grave conflicto internacional de Estados Unidos

Wall Street ha empezado la semana mirando más a los chips que a la guerra. Los futuros de los principales índices estadounidenses avanzaban este lunes pese al nuevo repunte de la tensión entre Estados Unidos e Irán, un conflicto con capacidad para alterar el precio del petróleo, encarecer la energía y golpear la confianza económica global.

Sin embargo, el mercado ha preferido quedarse con lo que está sacudiendo al mundo en estos momentos: una inteligencia artificial que sigue prometiendo crecimiento, beneficios y nuevas oportunidades de negocio.

El entusiasmo se entiende mejor con nombres propios. Nvidia volvió a estar en el centro de la conversación después de presentar nuevos avances para llevar la inteligencia artificial a ordenadores con Windows, en colaboración con Microsoft. Según Reuters, la compañía subía en las operaciones previas a la apertura tras anunciar nuevos chips orientados a portátiles y equipos de sobremesa capaces de ejecutar funciones avanzadas de IA.

Publicidad

Nvidia | Fuente: Agencias

Y es que para el inversor medio resulta muy sencilla la lectura: si la IA deja de ser solo cosa de grandes centros de datos y empieza a instalarse en millones de ordenadores personales, el negocio puede ser todavía mayor.

Evidentemente, Microsoft también sale reforzada por esta apuesta por integrar inteligencia artificial en Windows, Copilot y sus servicios en la nube, algo que ha convertido a la tecnológica en una de las grandes ganadoras de esta fiebre. La posible llegada de una nueva generación de PC impulsados por chips de Nvidia alimenta la idea de que la IA no será una moda pasajera, y eso es exactamente lo que Wall Street quiere escuchar.

La IA pesa más que la guerra para Estados Unidos

Lo llamativo no es que los inversores celebren las novedades tecnológicas. Lo llamativo es que lo hagan mientras Estados Unidos mantiene un pulso internacional delicado con Irán. En condiciones normales, una escalada en Oriente Medio suele provocar nerviosismo en los mercados, sobre todo por el riesgo de que el petróleo suba con fuerza. Si el crudo se encarece, también pueden hacerlo los carburantes, el transporte y parte de la cesta de la compra. Al final, esos conflictos lejanos terminan llegando al bolsillo de los ciudadanos.

En Wall Street no ignoran del todo el conflicto, pero lo están relegando a un segundo plano. Los expertos afirman que los progresos en inteligencia artificial eclipsan las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

No es solo caso de este inicio del mes de junio, ya que la semana anterior Wall Street había cerrado con sus índices en máximos históricos. El Dow Jones superó por primera vez los 51.000 puntos, el S&P 500 terminó en 7.580,06 puntos y el Nasdaq Composite alcanzó los 26.972,62. El mercado encadenó además nueve semanas consecutivas de subidas, algo que no se veía desde 2019. Buena parte de ese impulso se explicó por el rally de la inteligencia artificial y por la esperanza de una cierta tregua geopolítica.

Copilot | Imagen generada con IA

Otro ejemplo de lo que está pasando concierne a Dell. La compañía (Dell Technologies) presentó unos resultados mejores de lo esperado y elevó sus previsiones anuales gracias a la demanda de infraestructura para IA, lo que hizo que sus acciones llegaran a dispararse casi un 33 % en una sola sesión, la mayor subida diaria de su historia. El efecto contagió a otros valores vinculados a la tecnología, como Micron Technology o Qualcomm, dejando de nuevo sensación de que cualquier empresa conectada con la IA puede convertirse en la próxima gran apuesta del mercado.

El problema de mirar solo a la IA

El riesgo para Wall Street es confundir una tendencia real con una promesa ilimitada. La inteligencia artificial está transformando sectores enteros, desde el software hasta los centros de datos, pasando por los ordenadores personales, pero eso no significa que todas las subidas bursátiles estén justificadas ni que los problemas del mundo desaparezcan porque Nvidia o Microsoft presenten nuevos productos.

Publicidad

El conflicto con Irán sigue siendo una amenaza seria para Estados Unidos. La región es clave para el mercado energético y cualquier nuevo giro e interrupción en el tráfico marítimo o en el suministro de petróleo puede tener consecuencias rápidas.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos | Fuente: Agencias

Además, la economía estadounidense no está libre de dudas, puesto que la inflación sigue siendo una preocupación para la Reserva Federal y un nuevo encarecimiento de la energía podría complicar cualquier intento de bajar los tipos de interés. Si pedir dinero prestado sigue siendo caro, las familias compran menos, las empresas invierten con más cautela y los mercados pueden perder parte del optimismo que ahora exhiben.

Sí, para los inversores la IA puede aumentar la productividad y abrir nuevos negocios, pero prestar menos atención a los riesgos que podrían deteriorar el escenario económico general es peligroso.

El resumen para los que no tienen tiempo: