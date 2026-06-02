Bono social térmico 2026: solicitud, importes y requisitos para la ayuda del gas

Si tienes el bono social de la luz, atento porque hay un ingreso extra que no vas a tener que pedir. El bono social térmico sigue en marcha en 2026 y se paga de oficio a todas las familias que, a 31 de diciembre, estén protegidas con el descuento eléctrico. No importa si en tu casa se cocina con gas, electricidad o biomasa: el dinero llega igual.

Una ayuda que no pide papeles: así llega a tu cuenta

La mecánica es sorprendentemente sencilla. Cada año, las comercializadoras de referencia comunican al Ministerio para la Transición Ecológica qué clientes tenían el bono social eléctrico activo el 31 de diciembre. El ministerio calcula cuánto toca a cada comunidad autónoma según el número de hogares vulnerables y su zona climática, transfiere los fondos y las comunidades hacen el ingreso directamente en la cuenta donde el usuario tiene domiciliada la factura de la luz. Todo ocurre durante el primer trimestre del año siguiente, así que entre enero y marzo de 2027 verás ese dinero en tu cuenta corriente sin haber movido un solo papel.

No hay papeleo: si ya tienes el bono de la luz, el térmico te cae en tu cuenta sin que muevas un dedo.

Pero ojo, porque la trampa está en el calendario. Si el bono eléctrico caduca antes de final de año o no lo renuevas a tiempo, el térmico no aparece. Por eso, ahora que estamos en junio, merece la pena revisar que tu comercializadora tiene los datos correctos y que seguirás cumpliendo los requisitos en diciembre.

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Quién puede cobrarla: la misma puerta que el bono eléctrico

El bono térmico no tiene una lista de requisitos propia: hereda los del bono social de la luz. Así que, si entras en uno de estos grupos, tienes derecho a los dos automáticamente:

Familias numerosas: no hay límite de renta.

no hay límite de renta. Rentas bajas: el umbral para una persona sola es de 12.600 € al año (1,5 veces el IPREM, Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). En hogares con más convivientes, ese límite sube añadiendo un 0,3 del IPREM por cada adulto extra y un 0,5 por cada menor.

el umbral para una persona sola es de (1,5 veces el IPREM, Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). En hogares con más convivientes, ese límite sube añadiendo un 0,3 del IPREM por cada adulto extra y un 0,5 por cada menor. Perceptores del Ingreso Mínimo Vital: acceden directamente.

acceden directamente. Pensionistas con la mínima (jubilación o incapacidad permanente) que no tengan otros ingresos superiores al 50% de la pensión.

El IPREM para 2026 todavía no está actualizado, pero como referencia, en 2025 rondaba los 8.400 € anuales. Los cálculos se hacen con el índice en vigor en el momento de la solicitud del bono eléctrico.

¿Cuánto te dan? Depende del frío que pases

Aquí viene la parte que más dudas genera. El importe no es fijo: varía según la zona climática en la que vivas y tu grado de vulnerabilidad (normal o severa). Las provincias con inviernos más duros reciben más dinero porque se supone que gastan más en calefacción, agua caliente y cocina a lo largo del año. En años anteriores, la horquilla iba desde unos 25 € en las zonas más cálidas hasta superar los 150 € en las más frías, aunque los importes definitivos los publica el Ministerio cada convocatoria.

Si tienes la categoría de “vulnerable severo” (cuando tu renta es muy baja o tienes circunstancias especiales), el pago será algo mayor dentro de tu misma provincia. Para saber cuánto te corresponderá exactamente en 2026, tendrás que esperar a la resolución que el ministerio publique a finales de este año. Mientras tanto, lo importante es asegurarte de que tu bono eléctrico no se caiga antes del 31 de diciembre.

Más que gas: el puzle de ayudas que quizá ya tienes

El bono térmico es solo una pieza de un sistema de protección energética que, bien aprovechado, puede aliviar mucho la cuesta de enero. El problema es que, como cada ayuda va por su lado, muchos hogares se pierden alguna. El bono social eléctrico es la llave maestra, pero a su alrededor orbitan otras prestaciones: desde el bono de conectividad digital (hasta 240 € al año para la factura de internet) hasta los descuentos autonómicos en transporte público o, en algunas ciudades, el bono social del agua. La mayoría de estas ayudas se pueden pedir sin salir de casa, pero hay que conocerlas. Por eso, si ya estás dentro del sistema con el bono de la luz, merece la pena dedicar una tarde a consultar en tu ayuntamiento qué más tienes al alcance. La burocracia asusta, pero el ahorro acumulado puede ser de varios cientos de euros al año.

En el fondo, lo que revela esta maraña de ayudas es que la pobreza energética no se ataja solo bajando un recibo. Hace falta coordinación entre administraciones y, sobre todo, información clara para que el dinero llegue a quien de verdad lo necesita sin que se quede en el camino.

ð Dónde y cuándo

Plazo: No hay solicitud expresa: necesitas el bono social eléctrico activo el 31 de diciembre de 2026. El ingreso se produce entre enero y marzo de 2027.

No hay solicitud expresa: necesitas el bono social eléctrico activo el 31 de diciembre de 2026. El ingreso se produce entre enero y marzo de 2027. Quién puede pedirlo: Los mismos perfiles que el bono eléctrico: familias numerosas, rentas inferiores a 12.600 € (persona sola), beneficiarios del IMV y pensionistas con pensión mínima.

Los mismos perfiles que el bono eléctrico: familias numerosas, rentas inferiores a 12.600 € (persona sola), beneficiarios del IMV y pensionistas con pensión mínima. Cuánto: Un pago único que oscila entre unos 25 € y más de 150 € según la provincia y el grado de vulnerabilidad.

Un pago único que oscila entre unos 25 € y más de 150 € según la provincia y el grado de vulnerabilidad. Dónde se solicita: No se solicita; el ingreso se hace de oficio en la cuenta donde tienes domiciliado el recibo de la luz.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)