¿México vs Portugal en la final del Mundial 2026? Los Simpson lo predijeron en 1997

A escasas semanas del pitido inicial del Mundial 2026, una escena de Los Simpson de 1997 ha explotado en redes: un partido México-Portugal que muchos fans señalan como la enésima profecía amarilla. La chispa la encendió un episodio que llevaba casi tres décadas agarrando polvo y que ahora vuelve a ser tendencia.

El episodio de 1997 que lo empezó todo

Todo sucede en el sexto capítulo de la temporada 9, The Cartridge Family. La trama arranca con un encuentro de fútbol que decide, según la voz en off, cuál es "la nación más grande de la Tierra". Y los dos equipos que saltan al campo son, casualmente, México y Portugal. Nada menos que dos selecciones que en junio estarán en la pelea por el trofeo.

México, como coanfitrión, tiene el factor local de su lado. Y Portugal, aunque no parte en el grupo de superfavoritas, llega con Cristiano Ronaldo a los 41 años en su último baile mundialista. El supuesto vaticinio llegó en el momento justo para incendiar aún más la cuenta atrás. En la redacción lo hemos puesto dos veces en bucle mientras cruzábamos los dedos para que no se cumpla y nos deje sin coartada.

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¿Un vaticinio o pura coincidencia?

La teoría ha corrido como la pólvora en TikTok y X porque Los Simpson y sus "predicciones" acumulan legiones de creyentes desde hace años. Que si Trump presidente, que si el escándalo de Volkswagen, que si la pandemia... La lista es larga y alimenta el mito de que Matt Groening tiene una bola de cristal escondida en Springfield.

En este caso, el contexto ayuda: el Mundial 2026 empieza en pocas semanas, se celebra en parte en México y cualquier migaja de conexión entre la ficción y la realidad se convierte en gasolina para el fuego. Los fans se aferran a la idea de que "Los Simpson lo predijeron" porque, seamos sinceros, nos flipa sentir que el futuro ya estaba escrito. Aunque la lógica grite que es simple cherry-picking cósmico.

Las profecías de Los Simpson que no fueron tan profecías

Conviene enfriar el hype con una ducha de datos. La mayoría de los presuntos aciertos de la serie se sostienen sobre tres patas: episodios posteriores a los hechos reales, interpretaciones muy rebuscadas o memes que falsean fotogramas. El episodio de la familia Cartridge se emitió en 1997, mucho antes del boom de las redes. Pero una escena aleatoria con dos banderas no convierte un gag en una bola de cristal.

El precedente más claro es el famoso "Trump presidente": la serie lo mencionó en el año 2000 como chiste, y luego la gente lo leyó como predicción veinte años después. Con México y Portugal pasará lo mismo: si por un casual llegan a la final, el mito se disparará; si no, el episodio volverá al cajón del olvido hasta la próxima campaña viral. Mientras tanto, nos queda el debate de barra de bar: ¿quién sería el "más grande de la Tierra"? El 19 de julio, en el MetLife, tendremos la respuesta.

El chisme en 3 claves (TL;DR)