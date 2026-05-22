Harry Styles revela que perdió la virginidad con Radiohead mientras Thom Yorke estaba en la sala

Harry Styles ha confesado en los Ivor Novello que perdió la virginidad con Radiohead, con Thom Yorke en la sala. Y, como si fuera un guion de comedia, ha puntualizado que solo le dio tiempo a la intro. Agárrate que hay miga.

La confesión y la puntualización que nos ha regalado Harry

El pasado miércoles, los premios Ivor Novello, la gran cita de la composición británica, celebraban a Thom Yorke. Harry Styles era el encargado de presentarle el premio honorífico de la academia. Y soltó la bomba: “Perdí la virginidad con 'Talk Show Host'”. La sala estalló en risas. Pero él mismo corrigió al instante: “Perdí la virginidad con la intro de 'Talk Show Host'”.

O sea, que la experiencia duró lo que tarda en arrancar la canción. Menos de diez segundos de gloria, como bromeó en el discurso. El dato, tan honesto como ridículo, es justo lo que necesitábamos esta semana.

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La anécdota ha eclipsado parte del discurso serio, donde Styles elogió a Yorke como un héroe que “vive en la cima de la montaña musical que intentamos escalar”. Pero lo que ha quedado es el momento de la intro. Así funciona internet.

Por qué la anécdota ha volado en cuestión de horas

Es imposible no imaginarse a un joven Harry con ese temazo de 1996 sonando de fondo y, además, al mismísimo Thom Yorke escuchándolo ahora en la sala. El cantante ya había reconocido antes que 'Watermelon Sugar' no existiría sin 'Exit Music (for a Film)' de Radiohead. Pero lo de anoche añade una capa de culto que no esperábamos.

En Twitter ya circulan montajes con la intro de 'Talk Show Host' y cronómetros. La mayoría de los fans tiene ya preparado el meme definitivo: un Harry adolescente y un contador de segundos. La confesión tiene todos los ingredientes para ser el clip de la gala durante años: ternura, una pizca de vergüenza ajena y un ídolo con cara de póker a tres metros.

El club de los famosos que cuentan de más (y les sale bien)

No es la primera vez que una estrella se sincera en público sobre algo íntimo sin que nadie se lo pida. Adele contó lo de su tatuaje del ex, John Legend lo de su nula coordinación bailando... Pero aquí la presencia de Yorke eleva la anécdota a otro nivel.

Styles describió la situación como un “honor aterrador”, y tiene sentido: estás delante de tu héroe, te toca alabarle y acabas revelando un momento de máxima vulnerabilidad con su música de fondo. Esa mezcla de admiración y bochorno es lo que hace que la historia sea tan irresistible.

Yo creo que este speech se va a colar en todos los recopilatorios de 'momentazos de los premios' de aquí a diez años. La intro de diez segundos ya es historia.

El chisme en 3 claves (TL;DR)