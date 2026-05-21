Despidos en Meta: 8.000 empleados fuera, pero Zuckerberg promete que no habrá más recortes

A Meta le ha dado un meneo a su plantilla esta semana. Ocho mil empleados se han ido a la calle, otros siete mil se recolocan en proyectos de inteligencia artificial y Mark Zuckerberg, con su mejor cara de padre responsable, ha prometido que no habrá más despidos masivos en lo que queda de 2026. El problema es que ya habíamos oído algo parecido antes.

Según ha comunicado Meta internamente, el recorte del miércoles afectó primero a Singapur, luego a Reino Unido, Estados Unidos y al resto del mundo. La noticia no pilló por sorpresa: en abril ya se había filtrado la decisión. Los empleados recibieron la comunicación a primera hora y Recursos Humanos recomendó trabajar desde casa durante el resto de la semana, supongo que para evitar escenas incómodas en la oficina.

Además de las 8.000 bajas, la empresa ha reasignado a otros 7.000 trabajadores a equipos de inteligencia artificial y ha cancelado miles de búsquedas laborales abiertas. Para Zuckerberg la apuesta ahora no tiene matices: o IA o nada. Y mientras tanto, los despidos se cuentan como churros: en enero habían sido 1.000 puestos en Reality Labs, y en marzo cerraron Horizon Worlds, su mundo virtual, para convertirlo en una app de móvil.

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Los números: 8.000 despidos, 7.000 recolocados y miles de ofertas canceladas

Con esta ronda, Meta ha prescindido del 10% de su plantilla global en lo que va de año. El recorte es duro. Pero también es una jugada que refleja un cambio de prioridades: la inteligencia artificial se come el metaverso sin piedad.

De hecho, la mayoría de los despidos tiene un denominador común: la reasignación masiva de recursos hacia IA generativa. Todo lo que oliera a realidad virtual ha pasado a mejor vida, y ahora los equipos se concentran en modelos de lenguaje y herramientas de productividad automática.

Horizon Worlds, fin de ciclo

Si miramos atrás, la historia es de manual. En enero, los 1.000 recortes en Reality Labs ya anticipaban que el sueño del metaverso se deshinchaba. En marzo, Horizon Worlds pasó a ser una aplicación para móviles. Y ahora, 8.000 más fuera y 7.000 recolocados en IA.

Es la historia de un giro estratégico tan radical como previsible: de soñar con mundos virtuales a poner todas las fichas en la inteligencia artificial generativa. La promesa de Zuckerberg de que no habrá más despidos masivos en 2026 llega justo cuando nadie se fía de ese tipo de declaraciones.

¿Promesa o estrategia de contención?

Zuckerberg pidió calma, y aseguró que la compañía mejorará la comunicación para evitar más filtraciones. La promesa suena bien, pero el escepticismo está más que justificado: este es el tercer recorte del año, y cada vez que dice 'no más', la tijera vuelve a aparecer.

Además, el malestar interno crece. Los empleados que se quedan tienen que lidiar con programas de IA que monitorizan su actividad para entrenar modelos. Eso está generando movimientos internos para frenar la vigilancia, aunque es difícil que consigan algo en un momento en que Meta apuesta todo a la eficiencia.

En el sector, es otro capítulo del mismo libro: Google y Microsoft también han aplicado recortes similares, siempre con la IA como coartada. La diferencia es que Zuckerberg ha querido ponerle fecha de caducidad a la sangría. ¿Creíble? Viendo el historial, más bien parece una tregua temporal.

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Hype-O-Meter

Nivel de hype: 4,5/10. Parece una tregua más que un fin de la guerra. Meta está redoblando su apuesta por la IA, lo cual tiene sentido, pero hacerlo sobre una plantilla diezmada y con vigilancia interna no es la receta para la confianza. Como dijo Zuck: 'prever no es prometer'.

El resumen para vagos (TL;DR)