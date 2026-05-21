La laguna surf de Madrid que promete olas infinitas abre en primavera de 2027

Madrid no tiene playa, pero en primavera de 2027 va a tener lo más parecido: una laguna artificial de 23.000 metros cuadrados capaz de generar hasta 1.000 olas por hora.

Y no, no es un delirio de agosto: se está construyendo ya al lado del Metropolitano, en la futura Ciudad del Deporte del Atlético.

En la redacción de Qué! ya nos vemos haciendo cola con la tabla de paddle surf el día de la inauguración. Pero no corras a sacar el neopreno porque la espera se alarga: el proyecto acumula un retraso de dos años y la fecha de apertura se ha ido a la primavera de 2027.

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Gemswell Surf Madrid: 23.000 metros de agua y hasta 20 tipos de olas

El complejo se llama Gemswell Surf Madrid y está impulsado por Stoneweg InfraSports, el club rojiblanco y la tecnología de Wavegarden, la empresa española que ha patentado el sistema Wavegarden Cove. Esa ingeniería permite generar más de 20 tipos de olas diferentes: desde olas suaves para principiantes hasta paredes de agua de hasta dos metros para surfistas avanzados.

La cifra estrella: hasta mil olas por hora. Mil olas en un solo día dan para surfear sin parar y sin pelearse por la mejor posición, como pasa en las playas de verdad. Todo en un recinto climatizado que funcionará los 365 días del año.

Dos años de retraso y un calendario que ya no admite más prórrogas

Ojo con esto, porque los surferos madrileños llevan tiempo mordiéndose las uñas. La apertura estaba prevista inicialmente para 2025, luego se movió a 2026 y ahora la fecha firme es primavera de 2027. Casi un año más de obras por delante.

Las razones no están del todo claras, pero todo apunta a los ajustes logísticos de una obra de esta envergadura. La laguna de surf más grande de Europa en interior no se monta en dos tardes. Aún así, el cabreo en redes es evidente: cada nuevo retraso ha subido el runrún un peldaño.

El precedente que funciona: surf parks en Europa que ya son un pelotazo

El concepto no es nuevo. En Europa ya hay instalaciones similares, como The Wave en Bristol o Urban Surf en Múnich, que llevan años funcionando a pleno rendimiento y con listas de espera para las sesiones. Wavegarden, la empresa que está detrás de la tecnología, ya ha exportado su sistema a media docena de países.

La clave está en que no es solo una piscina de olas: es un complejo de ocio que mezcla surf, gastronomía y música. En Madrid, además del surf, habrá un skatepark de 700 metros, una zona de conciertos para 1.000 personas y más de 3.000 metros cuadrados de restauración. Vamos, que puedes tirarte todo el día sin pisar la tabla y seguir sin aburrirte.

Ahora bien, el éxito dependerá de que los precios no se disparen. En otros parques, una hora de surf puede rondar los 40 euros. Si Gemswell logra mantener un rango similar, la demanda está asegurada. Medio millón de visitantes al año previstos no es una cifra al tuntún.

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Un detalle que pocos han señalado: la climatización del agua permitirá surfear también en invierno, sin neopreno grueso, algo que ni las playas de Cádiz ofrecen. Eso, unido a la oferta de restauración y conciertos, convierte el proyecto en un gancho turístico para toda la zona del Metropolitano.

Pero hay una asignatura pendiente: el transporte público. Aunque el estadio de los rojiblancos está bien conectado, la Ciudad del Deporte aún tiene que integrarse con el resto de la trama urbana. La última milla a pie desde el metro es un paseo que va a dar juego.

El chisme en 3 claves (TL;DR)