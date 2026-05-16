El truco del chef Carlos Gómez para una tortilla de patatas cremosa: más huevo y patata agria

Reconócelo, a ti también te ha pasado. Giras la tortilla con el corazón en la boca, la sartén responde con un golpe sordo y cuando la abres el interior es un bloque compacto y triste. Todo el país debate sobre cebolla sí o no, pero la verdadera guerra está en conseguir ese centro cremoso que chorrea al cortarlo. Un chef se ha apiadado de nosotros y ha compartido un truco que cambia las reglas del juego. Se llama Carlos Gómez, triunfa en Instagram como @charlito_cooks y su propuesta es tan simple que te preguntarás por qué no la has probado antes: la clave no es cuajar menos tiempo, sino poner más huevo del que crees necesario.

El razonamiento es aplastante. Cuanto más huevo añadas a la mezcla de patata, más líquida será la tortilla y más cremosidad tendrá después sin sudar con el reloj. No hace falta retirarla cruda ni rezar a ningún santo de la sartén. El chef recomienda usar entre seis y ocho huevos enteros, más dos yemas extra, para algo más de un kilo de patatas. Con esa proporción, el exterior se sella perfectamente, pero el interior mantiene una textura melosa que se derrite sin estar crudo. Si te parece una burrada de huevo, piensa que muchas tortillas de barra llevan bastante menos y por eso salen tan cuajadas. Además, la yema extra aporta más grasa y emulsiona con el aceite de la fritura, lo que refuerza la untuosidad. Yo misma, que siempre he sido de tortilla de fonda, he probado la versión en casa y la diferencia se nota desde el primer corte. Puedes ver el vídeo donde lo cuenta todo en su cuenta oficial de Instagram.

La patata agria: la otra mitad del secreto

En este juego del huevo, la patata no se queda de adorno. Carlos Gómez insiste en un detalle que la mayoría pasamos por alto: la variedad de patata importa, y mucho. Su recomendación estrella es la patata agria. Tiene más almidón y una estructura que aguanta mejor la fritura sin desmoronarse, lo que da como resultado un exterior ligeramente crujiente y un sabor que realza la tortilla. Si no encuentras agria, la variedad Monalisa cumple también para casi todo. Pero si quieres pasar del notable al sobresaliente, busca la agria en el súper o en la frutería de barrio; algunas cadenas ya la traen etiquetada.

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Otro consejo que el chef suelta casi de pasada es el de la temperatura de la patata al mezclarla con el huevo. Tienes que incorporarlas todavía calientes, recién fritas. Ese calor no solo ayuda a que el huevo tome temperatura sin cuajar prematuramente, sino que modifica la textura final para bien. Así que nada de dejar enfriar las patatas mientras pones la mesa.

¿Nos lo creemos o es solo humo de Instagram?

En el fondo, no hay ciencia de cohetes: aumentar la proporción de huevo hace que el cuajado sea más lento y el resultado final más jugoso porque hay más líquido que sólido. Cualquiera que haya hecho una tortilla con prisas sabe que cuando te pasas de huevo sin querer, la tortilla tiende a ser más gordita y cremosa. Lo interesante es que un cocinero profesional lo explique con tanto detalle y nos quite complejos: romper la proporción típica de tres o cuatro huevos por kilo de patata no es un sacrilegio, es una mejora.

Además, el truco conecta con una tendencia que hemos vivido estos últimos años: la obsesión por la tortilla 'poco hecha' y el miedo a pasarse de cocción. Nos han hecho creer que el punto es cuestión de milisegundos y de voltear la sartén como un mago. Aquí no hace falta tanta épica ni cronómetro: el huevo extra hace la magia en silencio. Mi conclusión después de probarlo es que merece la pena, sobre todo si te gusta la tortilla de pincho con un interior que casi se desborda. No te vas a llevar una sorpresa desagradable; al contrario, te parecerá que has dado con la tortilla de la abuela definitiva.

💡 El truco del almendruco

Tiempo total: unos 30 minutos (contando fritura y cuajado). Nivel de dificultad: medio. Un consejo extra: cuando mezcles huevo y patata, no batas con furia; integra con movimientos suaves para no meter aire, o la tortilla subirá como un suflé en la sartén.