The Batman 2 sorprende con sus nuevos fichajes: Scarlett Johansson, Sebastian Stan y Charles Dance

Si alguien pensaba que The Batman 2 iba a ser un asunto tranquilo, Matt Reeves acaba de demostrar que no conoce esa palabra. El director ha desvelado en X los cuatro fichajes que acompañarán a Robert Pattinson en la secuela, y la lista es puro crossover de universos: Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Charles Dance y Sebastian Koch.

De momento no hay confirmación oficial sobre los personajes, pero los foros ya echan humo. La rumorología apunta a que Sebastian Stan dará vida a Harvey Dent, el fiscal que acaba convertido en Dos Caras, y que Scarlett Johansson será Gilda Dent, su esposa en los cómics. Si se confirma, la pareja de Marvel que nunca fue en pantalla compartirá drama gótico en Gotham.

Más Marvel que DC, pero en Gotham

Es inevitable soltar una risilla al ver a la Viuda Negra y al Soldado de Invierno fichando por la competencia. Scarlett Johansson dejó atrás a Natasha Romanoff hace años (y con cierto resquemor por lo de la película en solitario), mientras que Sebastian Stan sigue en activo en Marvel: volverá como Bucky Barnes en Avengers: Doomsday. Que pueda simultanear ambos universos tiene truco: The Batman 2 se enmarca en el sello Elseworlds de DC, fuera del canon principal de James Gunn. Así que no hay lío contractual.

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Lo interesante es el tono que pueden aportar. Stan ya ha demostrado en Pam & Tommy o Fresh que se maneja en registros oscuros, y Johansson tiene tablas de sobra para no ser solo “la mujer del villano”. Si el guion está a la altura, podríamos estar ante un dúo mucho más jugoso de lo que parece.

Un Lannister y un espía alemán completan el casting de lujo

Charles Dance es de esos actores que con solo aparecer te suben el nivel de cualquier producción. Su Tywin Lannister sigue siendo uno de los personajes más temidos de Juego de Tronos, y en Gotham puede dar mucho juego como mafioso de alto rango o como mentor retorcido — ya se verá. Y el alemán Sebastian Koch, curtido en Puente de espías y Homeland, aporta ese punto de frialdad europea que tanto le gusta a Reeves.

El anuncio deja claro que la secuela va a ir sobrada de carisma. Con un reparto que incluye ya a Robert Pattinson, Colin Farrell como El Pingüino — con serie propia y todo — y ahora estos cuatro, la mesa está puesta para un festín oscuro.

Por qué este casting huele a apuesta calculada (y a nieve)

El desarrollo de The Batman 2 ha sido más lento que un caracol con resaca. Se ha retrasado más de lo esperado, y los fans han estado royéndose las uñas mientras Reeves pulía el guion. Apostar por caras tan reconocibles, y tan ajenas al universo DC, es un movimiento que busca dos cosas: amplificar el ruido mediático y silenciar las dudas sobre si la secuela estará a la altura.

Con las primeras imágenes del rodaje mostrando una Gotham cubierta de nieve, y un reparto que parece diseñado para el lucimiento actoral, el proyecto pinta a thriller detectivesco de autor. Si Stan acaba siendo Dos Caras, tendremos a uno de los villanos más complejos de Batman en manos de un tipo que sabe moverse entre la redención y la violencia. Si además Johansson es Gilda Dent, el arco de los Dent podría ser de lo mejorcito de la función.

Eso sí, que nadie espere una película al uso del Universo DC de Gunn. Esto va por libre, y con un estreno fijado para el 1 de octubre de 2027, todavía queda mucha nieve por caer. La expectación está servida.

El resumen para vagos (TL;DR)