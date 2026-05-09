Rediseño de Star Fox para Switch 2: el artista original Takaya Imamura opina y divide a los fans

Vale, el anuncio nos pilló a todos a contrapié. Nintendo, en uno de esos movimientos que solo ella entiende, ha decidido resucitar la saga Star Fox con un remake del clásico de Nintendo 64 y lanzarlo en Switch 2. La noticia es, de entrada, una bomba de nostalgia teledirigida. Pero lo que está incendiando los grupos de fans no es el regreso de las batallas espaciales, sino el lavado de cara hiperrealista que han recibido Fox McCloud y compañía. Y, como no podía ser de otra forma, el meme se ha cebado.

Las redes han amanecido con un montón de comparaciones, chistes sobre zorros que parecen salidos de un documental de la BBC y un Slippy Toad que ha pasado de ser la rana entrañable a un sapo con cara de pocos amigos. La cosa se ha puesto bastante turbia en en los foros de fans, donde las opiniones se han partido en dos facciones casi tan enfrentadas como los equipos del propio juego.

El lavado de cara que está quemando Twitter

La decisión de Nintendo de apostar por un aspecto más realista no es nueva, pero choca frontalmente con lo que muchos esperaban. Después de ver a Fox McCloud en la película de Super Mario Galaxy (con un diseño que mantenía el espíritu cartoon sin traicionar el original), los fans soñaban con algo similar en el juego. En cambio, nos han dado un zorro antropomórfico con texturas que casi puedes oler, y la sensación general es de desconcierto. Han aparecido memes de Fox con pelo hiperdetallado, un Slippy con cara de sapo real y un Falco que parece un halcón de dudosa procedencia en cuestión de horas el asunto era trending topic.

Publicidad

El debate ha escalado tanto que incluso los más puristas han sacado las capturas del Star Fox 64 original para demostrar que aquellos polígonos de 1997 tenían más carisma. El argumento es sencillo: la exageración estética del diseño clásico encajaba mejor con la personalidad de los personajes que esta deriva hacia el fotorrealismo. Pero, como todo en la vida, hay quien defiende el nuevo rumbo porque le da un aire cinematográfico a la saga.

Imamura, el padre de la criatura, no se calla

Aquí es donde la historia se pone interesante de verdad. Takaya Imamura, el artista original que dio vida a Fox McCloud y al resto de pilotos del equipo Star Fox en 1993, ha decidido opinar. Y lo ha hecho con la elegancia de quien lanza un dardo sin perder la sonrisa. Primero expresó su entusiasmo genuino al despertar con la noticia: "Me despierto por la mañana. Hay un montón de mensajes. ¿Star Fox finalmente revive…? Debo publicar… Esto no es un sueño, ¿verdad?". Uno se imagina la escena y es difícil no emocionarse.

Pero luego, cuando le preguntaron directamente por el nuevo diseño, soltó la frase que ha dividido todavía más a la comunidad: "Me doy cuenta de que terminan así si no estoy yo para supervisarlo… En fin. Creo que el concepto es bueno". Esa coma antes del "en fin" es un puñal envuelto en papel de regalo. Imamura deja claro que, sin su supervisión, el aspecto de sus criaturas deriva hacia terrenos que él no habría pisado, aunque al mismo tiempo reconoce que la dirección artística tiene claridad y no es un simple capricho. Un agridulce de manual.

En otra respuesta, Takaya Imamura admitió que prefiere quedarse con la versión cinematográfica de Fox, la que apareció en la película de Mario, porque conserva mejor la esencia. Y esto es clave: el padre de la criatura no está del todo conforme, pero tampoco lo condena. Simplemente señala que sin él al timón, la cosa muta de una manera inevitable.

¿Remake prometedor o tropezón estético?

El remake de Star Fox 64 aterriza el 25 de junio en Switch 2 y es, probablemente, el regreso más esperado de la saga desde el ya lejano Star Fox Zero de Wii U (2016). Aquella entrega fue un experimento con el gamepad que, a pesar de sus aciertos, dejó un sabor extraño. Ahora Nintendo juega sobre seguro con un clásico, pero se la juega con la estética. El precedente no es del todo tranquilizador: la comunidad lleva años pidiendo un Star Fox que recupere la magia, y este rediseño polariza desde el minuto uno.

Lo cierto es que los tráilers muestran una jugabilidad que respeta las míticas batallas aéreas y los combates contra jefes que todos recordamos. La dirección artística, por arriesgada que parezca, tiene el mérito de ofrecer una identidad visual nueva, lejos del blanco y negro de la nostalgia pura. La pregunta es si esa identidad llegará a calar cuando el mando esté en nuestras manos. En Diario Qué! creemos que la polémica va para largo, pero que el juego en sí tiene todas las papeletas para ser un must-play del catálogo de Switch 2, sobre todo si Nintendo afina los acabados antes del lanzamiento.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7.5/10. La jugabilidad promete rescatar la esencia de Star Fox 64 con un acabado técnico de nueva generación, y la fecha está confirmada para el 25 de junio. El rediseño realista, sin embargo, es una patata caliente que Imamura ha bendecido con la boca pequeña. Si el juego responde como esperamos, la polémica estética se evaporará en dos partidas online. (Si no, vamos a comernos los memes con patatas).

Publicidad

El resumen para vagos (TL;DR)