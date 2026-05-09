Isa Pantoja confirma que su madre Isabel Pantoja le ha escrito: el mensaje que lo cambia todo

Isabel Pantoja ha roto el hielo con su hija Isa tras años de distanciamiento, y lo ha hecho por mensaje. La propia Isa Pantoja lo confirmó este viernes en el programa 'De Viernes', dejando a la audiencia con la boca abierta.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 9/10. La guerra madre-hija más mediática de España acaba de dar un paso de gigante hacia la tregua. Que Isabel Pantoja haya escrito ella primera es el plot twist que nadie veía venir. Lo que pase a partir de ahora es oro puro para el corazón patrio.

El mensaje que lo ha cambiado todo

Según relató Isa en el plató de Telecinco, su madre le ha enviado varios mensajes en los últimos días. La sorpresa fue mayúscula, porque llevaban sin hablarse desde hace años. "Hemos quedado en vernos", aseguró la colaboradora, visiblemente emocionada, dejando claro que el contacto ha sido fluido y con intención de seguir.

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La noticia llega justo cuando parecía que el enfrentamiento entre las dos era ya irreversible. Ni los intentos de otros miembros de la familia habían conseguido acercar posturas. Ahora, un simple mensaje de texto lo ha puesto todo patas arriba.

Por qué este movimiento es un terremoto en el clan Pantoja

Para quien no haya seguido el culebrón, madre e hija llevan años con una relación nula. Desde la herencia de Paquirri, pasando por los realities, las portadas de revista y las declaraciones cruzadas, el vínculo se rompió por completo. Isabel Pantoja siempre ha sido una figura distante, y dar el paso de escribir a su hija menor rompe con su patrón habitual.

El gesto ha pillado a todo el mundo con el pie cambiado. En X, el nombre de Isa e Isabel se ha convertido en trending topic en cuestión de minutos. La mayoría celebra que por fin haya un acercamiento, pero otros sospechan que detrás puede haber una nueva estrategia mediática. Lo cierto es que la audiencia de 'De Viernes' se disparó en ese momento.

¿Reconciliación real o tregua temporal? La historia nos da pistas

No es la primera vez que las Pantoja intentan acercarse. Ya en 2019, durante la boda de su hermano Kiko Rivera, hubo un amago de reconciliación que se quedó en nada. Y en 2023, tras 'Supervivientes', Isa dijo que su madre le mandó un mensaje corto que no prosperó. Esta vez, sin embargo, la conversación ha sido más larga y han hablado de quedar en persona, algo inédito.

Es pronto para cantar victoria. La tonadillera es conocida por sus cambios de opinión y su carácter fuerte. Sin embargo, el hecho de que ambas hayan quedado en verse en en persona es un avance real. Isa ha dicho que prefiere mantener la discreción, y eso también es nuevo. La propia Isa ha compartido en sus redes un mensaje escueto pero esperanzador: 'Por fin'. Solo dos palabras que han bastado para inflamar todavía más la conversación.

Habrá que estar atentos a las próximas semanas. Si se produce ese encuentro cara a cara, será el momento de la verdad. De momento, el simple mensaje ya ha revolucionado el corazón nacional.

El chisme en 3 claves (TL;DR)