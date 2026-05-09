La llamada de María del Monte a Isa Pantoja en directo que ha roto las redes y emocionado a todos

Anoche en De Viernes pasó una de esas cosas que no esperas, de las que te pillan con el móvil en la mano y terminas dejándolo en la mesa sin pestañear. María del Monte llamó en directo a Isa Pantoja y el plató se quedó en un silencio que pesaba toneladas. Isa, con el teléfono en la oreja y la voz temblorosa, rompió a llorar casi sin poder articular palabra. Y no era para menos.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8.5/10. No es un beef al uso, es un plato de emoción servido en prime time que ha puesto de acuerdo a todo el timeline. Cuando dos nombres con tanto historial se cruzan así, no hay quien mire para otro lado. Esto tiene recorrido toda la semana.

Qué pasó exactamente en el plató de 'De Viernes'

El momento llegó sin previo aviso, con Isa Pantoja en plena entrevista repasando los meses más complicados que ha vivido. De repente, el sonido de una llamada entrante y la voz inconfundible de María del Monte al otro lado, queriendo saber cómo estaba. La cantante, que nunca se había pronunciado así en antena sobre la hija de Isabel Pantoja, quiso mandarle un mensaje de cariño en el momento justo.

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Isa no pudo contener las lágrimas. 'No me lo esperaba, de verdad', acertó a decir mientras se secaba los ojos con las manos. La escena duró apenas un par de minutos, pero fueron los dos minutos más comentados de la noche en redes sociales. El vídeo ya ha superado varios cientos de miles de reproducciones en las cuentas oficiales del programa.

Por qué esta llamada ha removido tanto al público

Para entenderlo hay que echar la vista atrás unos años. La relación de Isa con su madre biológica ha sido uno de los culebrones más duros de la prensa del corazón española, con silencios, portadas y desplantes que el público conoce al dedillo. Que aparezca ahora María del Monte —que también ha vivido sus propios capítulos tormentosos con la familia Pantoja— tendiendo un puente en directo, tiene una carga simbólica tremenda.

En X, la frase 'María del Monte' fue tendencia en menos de diez minutos. Los comentarios iban desde el aplauso a la cantante por su gesto hasta las inevitables comparaciones con otros miembros del clan que nunca han dado ese paso. Isa, por su parte, colgó un story minutos después con los ojos aún brillantes y un escueto 'gracias' con un corazón.

Lo que más ha llamado la atención no es solo la llamada en sí, sino el tono. María del Monte no entró al trapo de viejas polémicas ni hizo sangre con el pasado: preguntó por cómo estaba Isa, le dijo que se alegraba de verla bien y le recordó que no está sola. Sencillo, directo y demoledor.

Un gesto que deja muchas preguntas sobre la mesa

Esto no es la primera vez que un famoso tiende la mano a otro en un plató, pero el contexto lo cambia todo. Recordemos que hace apenas dos años, otra llamada inesperada —la de Rocío Carrasco a una colaboradora en pleno directo— ya partió internet en dos. Aquí la diferencia es que no hay cuentas pendientes que saldar entre María del Monte e Isa Pantoja, solo ganas de apoyar.

¿Abre esto la puerta a una reconciliación más amplia dentro del entramado familiar? Es pronto para saberlo. Lo que sí está claro es que el gesto ha colocado a María del Monte en un lugar emocionalmente muy potente ante la audiencia. Y a Isa Pantoja le ha dado un subidón de cariño público que llevaba tiempo mereciendo, después de temporadas complicadas en lo personal y profesional.

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De momento, el vídeo sigue corriendo por TikTok y X sin freno. Si algo nos ha enseñado la tele de este país es que cuando dos protagonistas así se cruzan, siempre hay un siguiente capítulo. Habrá que estar atentos.

El chisme en 3 claves (TL;DR)