Los Domingos parte como favorita en unos Platino 2026 marcados por el cruce Ayuso-Sheinbaum

La alfombra roja de los Platino 2026 aún no se ha desplegado del todo en la Riviera Maya y ya tenemos el primer incendio diplomático de la noche. El cruce de declaraciones entre Isabel Díaz Ayuso y Claudia Sheinbaum ha convertido la antesala de la gala en un campo minado político que nadie vio venir cuando se anunciaron las nominaciones.

A ver, vamos por partes. Los Domingos', la película de Alauda Ruiz de Azúa, llega como la gran favorita de la XIII edición de los Premios Platino Xcaret. Junto a ella, 'Belén', de Dolores Fonzi, se perfila como la otra aspirante seria a llevarse varios galardones. Dos directoras mujeres liderando las quinielas en la noche más importante del cine iberoamericano. Hasta ahí, todo perfecto.

Las favoritas que van a marcar la noche

'Los Domingos' ha sido esa película que ha ido creciendo sin hacer ruido hasta convertirse en la niña bonita de la temporada de premios. Ruiz de Azúa firma una historia íntima con ecos generacionales que ha conectado con el público y la crítica a partes iguales. Fonzi, por su parte, ha conseguido con 'Belén' un retrato descarnado que ha dividido a la crítica pero ha enamorado a los festivales.

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El duelo entre ambas marca una edición que, sobre el papel, iba a ser recordada por el protagonismo femenino detrás y delante de las cámaras. Pero el guion ha cambiado en las últimas horas.

El choque Ayuso-Sheinbaum que nadie esperaba

Aquí viene lo bueno. O lo incómodo, según a quién le preguntes. La presidenta de la Comunidad de Madrid y la presidenta de México han protagonizado un cruce de declaraciones que ha salpicado de lleno la gala. El motivo exacto del rifirrafe no se ha detallado oficialmente, pero según apuntan varias fuentes cercanas a la organización, las tensiones bilaterales de los últimos meses han encontrado en los Platino un altavoz inesperado.

Que los premios que celebran la hermandad cultural entre América Latina y España acaben envueltos en un pique político entre dos dirigentes es puro guion de Netflix. Pero es real. Y está pasando ahora mismo, con la gala a punto de arrancar.

La organización, mientras tanto, intenta mantener el foco en lo cinematográfico. La gala se celebra en el entorno paradisíaco de la Riviera Maya, un escenario pensado para el brillo y no para los titulares de política. Pero la realidad es tozuda.

Cuando la política se cuela en las galas

Esto no es nuevo, y quien diga lo contrario no ha visto una ceremonia de premios en los últimos diez años. Los Goya han sido campo de batalla recurrente entre el cine español y el gobierno de turno. Los Oscar tuvieron su momento más político con el #MeToo y el Trump travel ban. Y ahora los Platino, que nacieron precisamente para tender puentes culturales entre las dos orillas del Atlántico, se encuentran con un cortocircuito diplomático que pone a prueba esa vocación integradora.

La gran pregunta es si alguien se pronunciará esta noche sobre el escenario. Los discursos de agradecimiento pueden convertirse en trincheras improvisadas, y ya hay quien especula con que más de un premiado aprovechará el altavoz para tomar posición. O no. Quizá el cine consiga lo que la política no está logrando: que el espectáculo siga adelante sin que se note la grieta.

En la redacción ya hemos sacado las palomitas. Y ni siquiera ha empezado la gala.

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