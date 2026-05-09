El embarazo de Omar Montes que él niega: la empresaria Rocío Martín rompe su silencio

Omar Montes tiene un nuevo culebrón y no es una letra de reguetón. La empresaria y enfermera Rocío Martín ha soltado la bomba: afirma que está embarazada de él, que el cantante es el padre y que lleva meses intentando hablar con él sin éxito. La noticia saltó en Y ahora Sonsoles este jueves y ha hecho arder los grupos de WhatsApp de medio país. El de Pan Bendito, de momento, se limita a celebrar el lanzamiento de su temazo 'Rumba demonia' con Pikeras.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Tercera paternidad en juego, negación por parte del artista y una supuesta 'relación de muchísimo tiempo' que él desmiente. Si el tema termina en pruebas de ADN y contraataque en redes, esto escala a 9 en cuatro días. Agárrate.

La versión de Rocío Martín: ecografías, indirectas y un emoji que delataba

El pasado Día de la Madre la empresaria subió a Instagram una imagen con las manos formando un corazón sobre su tripa. Escribió sobre 'un milagro' y coló un emoji de micrófono. Nadie ató cabos hasta este jueves 8 de mayo, cuando confirmó que el padre es Omar Montes. Subió dos fotos de ecografías y escribió 'El secreto más bonito de este año de Omar Montes y mío viene en camino'. Poco después, Isabel Rábago detallaba en Antena 3 que Rocío tiene un testimonio 'muy interesante que afecta no solo a Omar sino a todo su entorno' y que lleva 'muchísimos meses intentando hacerle partícipe de la situación'. La periodista aseguró que la mujer podría demostrar la relación.

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El silencio del cantante y las voces de su entorno

Omar Montes no ha abierto la boca en primera persona. Sus redes sociales solo respiran música: ni rastro de Rocío Martín ni de embarazos. Pero Tamara Gorro, colaboradora en el mismo programa, soltó la réplica que faltaba: según Gorro, el cantante ha trasladado a su círculo que esta revelación 'es una mentira y una estafa'. O sea, que él niega ser el padre. Mientras, Lola Romero, la madre de su segundo hijo (nacido en octubre de 2025), ha desaparecido de sus publicaciones desde hace tiempo, lo que añade otra capa de incertidumbre a la historia.

Omar Montes y el patrón de los culebrones: tres madres, tres historias

La trayectoria sentimental del artista parece un reality sin cámaras. Ya es padre de Omar Jr., fruto de su relación con Nuria Hidalgo, y de Ismael, el peque de Lola Romero. Ahora esta presunta tercera paternidad añade una entrega más a un guion que los seguidores de su vida (y de sus veladas en la tele) devoran. La diferencia ahora es que él dice 'stop' y la otra parte pone las ecografías sobre la mesa. No es la primera vez que una figura pública se enfrenta a un reconocimiento de paternidad en prime time, pero sí es una de las más mediáticas del momento. Si hay pruebas, la negación le saldrá cara; si es falso, nos hemos tragado un culebrón de manual. En cualquier caso, la audiencia ya tiene cita en el próximo giro.

El chisme en 3 claves (TL;DR)