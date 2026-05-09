Eiichiro Oda se inspiró en sus noches de bar para crear a Bon Clay y Kamabakka

Si alguna vez te has preguntado de dónde salió el personaje más fabuloso de One Piece, la respuesta implica copas, un actor de voz gamberro y una pregunta que Eiichiro Oda soltó en plena noche: «¿Es hombre o mujer?». La historia, contada por el propio Kazuki Yao —la voz de Franky— en una entrevista de 2018, es un viaje a los bares más alternativos de Japón y un ejemplo de cómo una noche loca puede acabar en la creación de un reino entero.

El plan de Yao: una noche de bar, pero no un bar cualquiera

Durante los primeros años de One Piece, Eiichiro Oda no destacaba precisamente por su vida nocturna. Fue Kazuki Yao, el actor de voz de personajes como Franky o el propio Bon Clay, quien decidió ejercer de anfitrión. «Voy a enseñarte el mundo nocturno», le espetó. Lo normal habría sido un karaoke con sake, pero Yao prefirió llevar a su amigo a un bar okama, un local regentado por y para personas trans.

El mangaka, que entonces apenas rozaba la treintena, se quedó de piedra. Según Yao, Oda no paraba de preguntar: «¿Es hombre o mujer?», señalando a las chicas trans con las que se cruzaban. Con la ironía que lo caracteriza, Yao le respondía que ellas ya habían hecho el cambio de sexo. Oda entró en en un bar pensando que iba a tomar algo y salió con material para un reino entero.

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De la sorpresa a la inspiración: así nacieron Bon Clay y el reino Kamabakka

Aquellas noches no se quedaron en una anécdota de juerga. Años más tarde, Oda creó el Reino Kamabakka, una isla gobernada por Ivankov donde las normas de género no aplican y donde Sanji aterrizó tras la separación de los Sombrero de Paja. Pero la joya de la corona fue Bon Clay: un bailarín extravagante, leal hasta la médula, que se convirtió en uno de los personajes más queridos de todo el manga.

Y el guiño definitivo: Kazuki Yao le puso voz al propio Bon Clay, cerrando un círculo que empezó con copas y acabó en lágrimas de los fans. «Oda se fijó mucho en una de las personas que frecuentaba estos bares», explicó Yao, dejando claro que el Bon Clay que conocemos tiene un origen tan real como la amistad que los unía. La amistad entre bambalinas terminó por enriquecer el lore de la serie de formas imprevisibles.

Lo que Oda entendió (y lo que muchos siguen sin entender)

En un momento en que la diversidad no era un argumentario de marketing, Eiichiro Oda ya estaba plantando personajes trans y queer en el centro de la trama, sin ridiculizarlos jamás. Bon Clay no es un chiste; es un héroe. El Reino Kamabakka no es un lugar de parodia; es un refugio. La mayoría de los lectores ha abrazado a estos personajes con más cariño que a muchos supuestos protagonistas.

Mientras otras series meten personajes LGTB con calzador, Oda lo hizo porque sus amigos le mostraron un mundo que no conocía. Y se nota. Bon Clay no tiene una trama de 'soy trans y sufro': simplemente es, baila, lucha y te hace llorar. Así se hace.

La anécdota resume bien la filosofía del mangaka: si te quedas en tu zona de confort, te pierdes la mitad del mundo. O, como diría Bon Clay, te pierdes el mejor espectáculo de baile de la historia.

El resumen para vagos (TL;DR)