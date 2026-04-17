Sanciones sin pérdida de puntos: La DGT regula el uso de la señal R-421

Las nuevas formas de movernos por la ciudad han llegado para quedarse. Por eso, la DGT, la Dirección General de Tráfico ha actualizado las normas para controlar cómo deben circular estos vehículos en el espacio público. El éxito de los patinetes eléctricos ha hecho necesaria la creación de señales específicas que, si no se respetan, acarrean multas.

Estos cambios empezaron a aplicarse poco a poco en 2025 y el proceso terminará antes del 1 de julio de 2026. La intención de las autoridades es que el mapa de las calles sea mucho más comprensible para quienes utilizan estos dispositivos.

​La DGT lanza avisos frecuentes para que todos nos adaptemos a estos considerados como avances sociales. El catálogo de señales cambió el año pasado con el visto bueno del Gobierno tras décadas sin modificaciones profundas.

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Se han añadido 130 símbolos nuevos sobre movilidad sostenible, zonas de bajas emisiones y puntos de carga para coches eléctricos. La idea es que la convivencia entre coches, patinetes y peatones sea segura y ordenada en todo momento. Esta renovación busca eliminar la confusión que generaban los nuevos usos del asfalto urbano.

​QUÉ INDICA LA NUEVA SEÑAL R-421 DE LA DGT Y A QUIÉN OBLIGA

​Una de las novedades más importantes en este nuevo escenario es la señal R-421. Este distintivo marca una vía reservada y obligatoria para los vehículos de movilidad personal (VMP), como los patinetes, y para las bicicletas. Cuando veamos esta señal circular con fondo azul y el dibujo de un patinete y una bici, significa que el resto de vehículos motorizados, como coches o motos, tienen prohibido entrar.

Entre las nuevas señales incluidas tras la aprobación de la actualización del catálogo oficial de señales de tráfico se encuentra la R-421. La DGT explica que esta señal indica la obligación para los conductores de ciclos y de vehículos de movilidad personal de circular por la… pic.twitter.com/UKqjSKFKaC — Helvetia Seguros España (@Helvetia_ES) August 26, 2025

Es una forma de crear carriles exclusivos donde circular sin el peligro que supone el tráfico pesado. ​Esta medida ayuda a regular los patinetes eléctricos, que ahora tienen un límite de velocidad de 25 km/h para evitar accidentes graves.

Así, los conductores deben estar muy atentos a la señalización porque su obligatoriedad es total. También deben conocer otros símbolos, como la R-118, que afecta directamente al aparcamiento y a la circulación de estos aparatos.

No conocer estas señales no evita la sanción si un agente de policía o una cámara detecta que te has saltado la norma. Las administraciones locales están instalando estos paneles de forma masiva en los centros históricos y zonas residenciales.

​SALTARSE LA SEÑAL R-421 CONLLEVA MULTAS DE 200 EUROS SIN PÉRDIDA DE PUNTOS

​Saltarse la señal R-421 tiene consecuencias económicas directas para estos usuarios. La cuantía de la multa depende de la gravedad que determine el reglamento: las sanciones leves son de 100 euros y las muy graves superan los 500 euros.

En el caso concreto de ignorar la señal R-421, la sanción estándar es de 200 euros. Se considera una falta grave porque supone meterse en una vía prohibida para ese vehículo o no respetar la obligación de paso marcada por el distintivo azul.

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Este distintivo R-421 marca una vía reservada y obligatoria para los vehículos de movilidad personal (VMP), como los patinetes, y para las bicicletas Fuente: Europa Press

​Un detalle importante que genera muchas dudas es que estas infracciones no restan puntos del carnet de conducir. Como no hace falta licencia ni permiso para usar un patinete o una bicicleta, la administración no puede quitar puntos del permiso B o de cualquier otro. Eso sí, el infractor tiene que pagar la multa completa para cumplir con las cuentas de Tráfico.

Si el conductor del patinete es menor de edad, sus padres o tutores legales responderán por la sanción económica. La vigilancia de la DGT y los agentes sobre este tipo de comportamientos ha crecido mucho en el último año debido a las quejas por la invasión de zonas peatonales.

Un usuario de patinete eléctrico por Barcelona Fuente: Europa Press

​Las señales que vemos por la calle seguían una norma del año 2003 que se había quedado totalmente antigua. Las ciudades han cambiado mucho desde entonces y los dibujos necesitan ser más claros para los jóvenes y para los mayores. Ahora se incluyen símbolos modernos para coches eléctricos o de gas y se han borrado señales que ya no se utilizaban. La modernización de los paneles ayuda a que las rutas sean más fluidas y a que no existan dudas en los cruces complicados.

​Los peatones también deben tener cuidado al caminar por estas nuevas vías. El Código de Circulación permite poner multas de hasta 1.000 euros en casos de riesgo extremo o imprudencias graves. La DGT recuerda que la seguridad depende de la responsabilidad de cada persona. Entender qué significa la R-421 es básico para circular tranquilos, respetar el espacio de los demás y evitar que llegue una carta de sanción certificada a casa. La meta es reducir a la mitad los atropellos en las zonas urbanas antes de que termine esta década.