Florentino Pérez tiene en ‘casa’ al sustituto de Lucas Vázquez

El presidente del Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de España, una de las instituciones más poderosas, influyentes y ganadoras que se ha podido ver en toda la existencia de la humanidad y del balompié, Florentino Pérez Rodríguez, mejor conocido en el ámbito deportivo como Florentino Pérez o simplemente como Florentino, ya tendría en mente al posible sustituto del extremo derecho Lucas Vázquez, quien habría rechazado la primera oferta que le propuso la junta directiva y estaría preparándose para encaminarse hacia un nuevo rumbo en su carrera profesional en el venidero mes de julio, época en la que ya finalizó su contrato y puede marcharse como agente libre a cualquier otro equipo.

De momento, las negociaciones entre el mandamás del combinado merengue de 73 años de edad, quien también es un reconocido empresario, ingeniero y ex político español, y el polivalente jugador oriundo de Curtis, un municipio, parroquia y lugar situado en la provincia de La Coruña y perteneciente a la comarca de Betanzos, en la Comunidad Autónoma de Galicia, siguen hacia adelante y todo indicaría que la directiva estaría dispuesta a hacerle otra oferta, debido a que el futbolista de 29 años de edad ha encontrado, tal vez, su mejor nivel en mucho tiempo y ha demostrado que es uno de los integrantes más fundamentales y llamativos en estos últimos tiempos en la plantilla blanca.

Aunado a esto, Florentino Pérez sabe muy bien que este problema de renovación de contrato ha sacado de juego al mítico, histórico y experimentado director técnico, Zinedine Yazid Zidane, mejor conocido en el mundo deportivo como Zinedine Zidane o simplemente como Zidane, quien estaría sumamente preocupado por la situación, ya que este hombre ha pasado de ser un ‘don nadie’ a convertirse en un referente en su equipo, o al menos así se pudo conocer gracias a un trabajador del plantel de Chamartín, quien habló anónimamente con el diario Qué! y dejó entrever la tensión y la incertidumbre que hay dentro del seno del teatro de La Castellana.

Lucas Vázquez se luce como lateral / Imagen referencial

“El míster está en alerta roja luego de conocer la respuesta de Lucas Vázquez. Jamás imaginó que él también haría las cosas tan difíciles con el tema de su renovación. Sabe que él ha sido un jugador fundamental en esta primera parte de la temporada, ya que cubrió muy bien las bajas de Dani Carvajal y de Álvaro Odriozola en el lateral derecho. A primera instancia, se le ofreció ampliar su contrato por tres temporadas y una reducción salarial de un 10%, pero él terminó diciendo que no. Nada está escrito y ahora hay qué esperar a que las dos partes sigan negociando”, mencionó a este respetado portal web de noticias una fuente dentro del plantel del mítico Estadio Santiago Bernabéu, quien recordó que no quería ser identificado, para de esta manera, no tener inconvenientes con la junta directiva.

Claramente, al Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de España no le gustaría perder al extremo derecho Lucas Vázquez en este punto de su carrera deportiva, en el que ha encontrado el ritmo arrollador de juego correcto y la continuidad que tanto necesita para sacar su nombre en las primeras planas de los diversos medios de comunicación del globo terráqueo, sin embargo, todo quedará de parte del jugador de 29 años de edad, quien consideraría ofertas tentadoras de grandes equipos de Europa, tales como el Manchester United de la Premier League de Inglaterra, el París Saint Germain de la Ligue 1 de Francia y el AC Milan de la Serie A de Italia.

Florentino Pérez, presidente del combinado treintaicuatro veces monarca de LaLiga Santander, tras saber que el polivalente jugador ha rechazado su primera oferta y que probablemente no renovará su contrato con el plantel de Chamartín, ha decidido ir a buscar al sustituto entre sus jugadores en casa, los cuales estarían esperando la oportunidad para brillar en el teatro de La Castellana, inclusive, para nadie es un secreto que el jefe de la junta directiva merengue no dejaría pasar la oportunidad de tener a otro futbolista igual de bueno a un coste cero, así que se podría decir que en el aspecto económico no se verán tan perjudicados ante su posible salida.

Imagen referencial

Pues el sustituto low cost que el Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de España tendría en mente para reemplazar a Lucas Vázquez ante una hipotética salida como agente libre a inicios del venidero mes de julio sería nada más y nada menos el mediocentro ofensivo prometedor que se encuentra defendiendo los colores de la Associazione Calcio Milan de la Serie A de Italia en condición de cedido, Brahim Díaz, quien ha demostrado que tiene un espléndido nivel y habilidad para asociarse con jugadores de renombre en el ataque, tal y como es el caso con el delantero Zlatan Ibrahimović, con el que se ha entendido a la perfección.

Florentino Pérez, presidente del conjunto trece veces campeón del torneo internacional de clubes más importante de los cinco continentes, la Liga de Campeones de la UEFA, sabe que el jugador de 21 años de edad nacido en Málaga, una ciudad y municipio de España, el cual es la capital de la provincia homónima y se encuentra ubicada en Andalucía, al sur del país, puede destacar en el equipo de Zinedine Zidane, tal y como lo hizo con el cuadro rossonero dirigido por Stefano Pioli, sin embargo, su futuro con ‘La Casa Blanca’ dependerá de lo que Lucas Vázquez decida en los próximos meses, así que todavía nada está asegurado para él.