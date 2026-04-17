Apagón en Movistar Plus+: la lista oficial de televisores que dejarán de ser compatibles con la app en 2026

Movistar Plus+, la plataforma de Telefónica, sigue creciendo en su número de suscriptores, llegando a sumar más de 270.000 nuevos clientes en el pasado año 2025 para llegar a alcanzar los 3,8 millones. Sin embargo, a pesar de que ha conseguido mejorar sus cifras, hay quienes están preocupados por una de sus últimas medidas.

Con la llegada de nuevas actualizaciones para su app, se produce un apagón en la plataforma, provocando que exista una lista de televisores que dejarán de ser compatibles con la aplicación en el presente año 2026, obligando a sus propietarios a tener que actualizar sus dispositivos para seguir disfrutando de ella.

APAGÓN EN MOVISTAR PLUS+

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Movistar Plus+, que abrió su catálogo gratis hace unas semanas, ha logrado aumentar su número de clientes durante el pasado año, todo ello dentro de un entorno muy competitivo que está marcado por la guerra de precios entre las diferentes plataformas de streaming.

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Algunos de sus clientes, no obstante, tienen un asunto por el que estar preocupados, y tiene que ver con el hecho de que la compañía ha notificado la llegada de una nueva actualización de su aplicación.

A priori podría considerarse una buena noticia, y de hecho, lo es para la gran mayoría de personas que tienen una Smart TV de última generación, que de esta manera ven cómo se añaden nuevas características y se mejora el rendimiento. El problema es que para otros supone un apagón de sus dispositivos, en los que a partir del presente mes de abril puede dejar de funcionar.

¿QUÉ CLIENTES DE MOVISTAR PLUS+ SE QUEDARÁN SIN ACCESO?

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Los clientes se encontrarán con que, al abrir la aplicación de Movistar Plus+ en su televisor, aparecerá un mensaje que informará de la incompatibilidad con su equipo, lo que hará que tengan que tomar medidas y actualizarlos para poder seguir disfrutando de la app.

En cualquier caso, se ha dado a conocer cuál es la lista oficial de televisores que no podrán reproducir los contenidos de Movistar Plus+, y son los siguientes:

LG : Dejará de funcionar en las Smart TV fabricadas entre 2012 y 2015, a los que se suman otros tres modelos de pantallas HD Ready más recientes, que son: 32LH590V (2016), 32LK610V (2018) y 32LM630BPLA (2019).

: Dejará de funcionar en las Smart TV fabricadas entre 2012 y 2015, a los que se suman otros tres modelos de pantallas HD Ready más recientes, que son: 32LH590V (2016), 32LK610V (2018) y 32LM630BPLA (2019). Samsung : Dejarán de poder utilizar la aplicación todos los modelos fabricados entre 2012 y 2015, además de que dejarán de ser compatibles los reproductores Blu-Ray BD-K8500 y BD-KM85.

: Dejarán de poder utilizar la aplicación todos los modelos fabricados entre 2012 y 2015, además de que dejarán de ser compatibles los reproductores Blu-Ray BD-K8500 y BD-KM85. Hisense : Todos los televisores que cuenten con el sistema operativo anterior a la versión VIDAA 4.0 dejarán de tener soporte a la app de Movistar Plus+.

: Todos los televisores que cuenten con el sistema operativo anterior a la versión VIDAA 4.0 dejarán de tener soporte a la app de Movistar Plus+. Xiaomi, Sony y otras marcas: Los equipos antiguos que no puedan utilizarse, como mínimo, a la versión Android TV 6.0 dejarán de tener soporte a la app, ni tampoco funcionará en aquellos televisores que utilicen Android básico de los teléfonos móviles.

¿POR QUÉ TOMA ESTA DECISIÓN MOVISTAR PLUS?

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Más allá de conocer el ajuste secreto del descodificador de Movistar que mejora la experiencia audiovisual, nos encontramos con muchas personas que se preguntan el motivo por el que la compañía ha tomado esta decisión que afectará al uso de los televisores inteligentes de algunos clientes.

Desde Movistar Plus+ aseguran en su página de ayuda que trabajan continuamente para mejorar su aplicación e incluir nuevas funcionalidades que ayuden a disfrutar de una mejor experiencia de visualización, y es por este motivo por el que usan tecnologías que algunos modelos de Smart TV antiguos ya no soportan.

Las soluciones existen, pero no son demasiado positivas para todos aquellos que se encuentren en esta situación, ya que para poder disfrutar de su suscripción en estos dispositivos tendrán que cambiar su Smart TV o bien usar un dispositivo de streaming como Chromecast o Fire TV Stick. Con ellos se podrá acceder fácilmente a todo el contenido del televisor.