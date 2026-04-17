Este es el producto estrella de Lidl para presumir una manicura resistente y un cabello fuerte por 4 euros

Hasta hace poco tiempo, la marca “Cien” acaparaba todas las miradas de los consumidores con sus diferentes cremas y lociones de uso tópico. Sin embargo, Lidl sabe que la rutina de cuidado diario ha evolucionado notablemente y ahora la atención se centra de manera directa en nutrir el cuerpo desde el interior para reflejar esos beneficios en el exterior.

Aquí es donde entra en juego la firma “Optisana” disponible en Lidl. Sus artículos están ganando una inmensa popularidad entre el público, destacando de forma especial unas atractivas gominolas diseñadas específicamente para mejorar la salud capilar y endurecer las uñas por un precio sumamente ajustado que no supera los cinco euros.

El impacto de Lidl en el mercado actual de los complementos

El impacto de Lidl en el mercado actual de los complementos | Fuente: Lidl

El interés por alcanzar un bienestar integral no deja de crecer entre los consumidores de nuestro país. Según los registros oficiales presentados por la Asociación Española de Complementos Alimenticios, conocida habitualmente por sus siglas AFEPADI, el 71% de los españoles asegura haber tomado algún complemento alimenticio en el último año.

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Apoyándose con firmeza en esta clara tendencia de consumo, Lidl ha decidido apostar por el sector de la nutrición orientada a la estética personal. A través de su marca propia, la compañía ofrece una amplia variedad de suplementos nutricionales y nutricosméticos diseñados con diferentes funciones para cubrir las necesidades diarias de sus clientes.

Resulta fundamental que comprendas la diferencia exacta entre ambos conceptos para poder elegir correctamente tu tratamiento. Los suplementos nutricionales aportan elementos básicos como minerales, aminoácidos y vitaminas destinados a complementar tu dieta habitual, sin llegar a sustituirla en ningún caso, presentándose normalmente en polvo, pastillas o cápsulas.

Por otro lado, la nutricosmética va un paso más allá en su formulación y se enfoca directamente en mejorar la salud y la apariencia física de tu piel, tu melena y tus uñas. Para lograr este objetivo, estos artículos incorporan principios activos muy concretos vinculados con beneficios estéticos, destacando el ácido hialurónico de consumo oral, los antioxidantes y el valioso colágeno.

El formato en gominola que transforma las uñas y la melena

Dentro del extenso catálogo enfocado en la nutricosmética del supermercado, existe un artículo que acapara las compras semanales de forma constante. Se trata de unas gominolas formuladas específicamente para aportar los nutrientes necesarios que garantizan un crecimiento capilar fuerte y unas uñas completamente resistentes ante el desgaste habitual.

Este artículo destaca frente a otras opciones por su composición enriquecida con tres elementos clave para la regeneración celular. La fórmula integra biotina, selenio y zinc, una combinación altamente recomendada por los especialistas del sector para mantener la estructura de la queratina humana en perfectas condiciones a lo largo del tiempo.

Además de sus evidentes beneficios estéticos comprobados, el formato resulta sumamente cómodo y agradable para asegurar un consumo diario. Estas gominolas tienen un delicioso sabor a uva, lo que facilita enormemente su ingesta constante sin el rechazo que en ocasiones provocan las grandes cápsulas tradicionales o los formatos en polvo.

La dosis recomendada por el fabricante es muy fácil de seguir en la rutina diaria, ya que basta con tomar una sola gominola al día para empezar a notar sus efectos positivos. Todo ello viene acompañado de un coste muy económico para el bolsillo, situándose su precio de venta al público en apenas 4,15 euros por envase.

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Soluciones antioxidantes para mantener la hidratación cutánea

Soluciones antioxidantes para mantener la hidratación cutánea | Fuente: Lidl

El cuidado de la imagen exterior no se detiene exclusivamente en el cabello y las manos, por lo que la cadena de supermercados también ofrece opciones específicas para la zona del rostro. El producto denominado “Antiox Piel” está diseñado desde el laboratorio para proporcionar un cuidado integral de la dermis trabajando desde las capas más profundas.

Estas cápsulas basan su grado de eficacia en una mezcla precisa de colágeno hidrolizado y ácido hialurónico de alta calidad. Ambos componentes resultan vitales para mantener la estructura cutánea firme y asegurar unos niveles óptimos de hidratación general, previniendo de esta forma la sequedad excesiva del tejido.

Para potenciar aún más estos valiosos efectos estructurales, la composición añade dosis calculadas de vitamina C y zinc. Esta suma de ingredientes crea una barrera antioxidante sólida que protege de manera directa a las células frente a los radicales libres derivados de la contaminación urbana o el estrés de la rutina.

Si decides incorporar este suplemento a tu cuidado personal, debes ingerir dos cápsulas al día coincidiendo siempre con las comidas principales. El envase completo se comercializa bajo un precio de 4,69 euros, manteniendo intacta la estrategia de precios bajos que caracteriza a la popular compañía alemana.

Protección celular continua frente a la exposición al sol

Otro de los grandes aciertos comerciales de la marca es su artículo pensado exclusivamente para defender el cuerpo de las agresiones ambientales externas. Hablamos de las cápsulas bautizadas como “Solar complex”, creadas de forma específica para preparar la piel y protegerla adecuadamente frente a la radiación derivada de la exposición solar.

Su detallada formulación destaca por el elevado aporte de beta-caroteno, un componente considerado esencial para resguardar el organismo contra el deterioro celular progresivo y frenar los signos del envejecimiento cutáneo. Este ingrediente contribuye activamente a mantener un tono saludable y uniforme de forma completamente segura.

Asimismo, el suplemento incluye en su interior vitaminas A y E, ampliamente conocidas por sus potentes propiedades para favorecer la buena salud cutánea durante todos los meses del calendario, sin limitarse únicamente a la temporada de verano. La pauta de consumo establecida indica una única cápsula diaria por un precio de tan solo 3,75 euros.

Debes tener en cuenta un detalle importante sobre la disponibilidad general de esta gama de bienestar. Ninguno de estos artículos se comercializa a través de su página web oficial, por lo que tendrás que desplazarte físicamente hasta alguna de las 700 tiendas que la empresa tiene actualmente repartidas por todo el territorio de España.