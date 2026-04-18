Face ID para mascotas: el nuevo sistema de reconocimiento facial que busca sustituir al microchip tradicional

Con motivo del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, hemos podido conocer algunos inventos interesantes que podrían llegar al mercado en el futuro, y uno de ellos es el Face ID para mascotas, un sistema que puede ser clave a la hora de tratar de encontrar a mascotas perdidas, con la ventaja que ello tiene para sus propietarios.

Nos encontramos ante un nuevo sistema de reconocimiento facial revolucionario que tiene por objetivo sustituir al microchip tradicional, el cual, por otra parte, es obligatorio en España según la Ley de Bienestar Animal para perros, gatos y hurones, y que debe implantarse por un veterinario antes de los 3 meses de vida.

LLEGA EL FACE ID DE LAS MASCOTAS

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Hace apenas unas semanas, con motivo del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, fueron presentadas diferentes innovaciones que pueden convertirse en el estándar del futuro, y una de ellas tenía que ver con las mascotas.

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Unos peluches de un perro y un gato consiguieron atraer a muchos curiosos y acaparar las miradas hacia el stand de Petnow, una startup surcoreana que se encuentra detrás de Petify, la primera aplicación del mundo que es capaz de encontrar mascotas perdidas con solo hacerles una foto.

Se trata del "Face ID" de las mascotas, en el que se convierte un paso hacia adelante para conseguir que los propietarios de estas mascotas puedan reunirse de nuevo con ellas cuando se han perdido, suponiendo la alternativa al microchip tradicional.

CÓMO FUNCIONA EL 'FACE ID' DE LAS MASCOTAS

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Mientras la ciencia sigue avanzando y hay una pastilla que podría alargar la vida de perros y humanos, seguimos encontrándonos con nuevos avances pensados para poder velar por el cuidado de nuestras mascotas. Esta empresa coreana ha desarrollado su propio "Face ID" para mascotas que está compuesto por una aplicación y web, y que se basa en la biometría animal.

Su sistema se encarga de escanear el hocico de perros y gatos para registrar de esta manera su huella nasal, que es única y que equivale a la huella dactilar humana o el ADN. De esta manera, aplica el reconocimiento facial en animales, como explican los desarrolladores de Petify.

La inteligencia artificial de la app se encarga de hacer todo el trabajo, rastreando y enfocando automáticamente al animal, incluso si este se mueve, para poder registrar la imagen correcta. De esta forma, si una mascota se pierde, cualquier usuario de la app puede hacerle una foto y subirla a la plataforma.

A partir de ese momento, la IA se encarga de extraer sus rasgos únicos y rastrea coincidencias en un radio de 10 kilómetros. Una vez que el sistema cruza los datos de biometría y ubicación, se puede conectar con la persona que lo ha encontrado a través de un chat seguro, verificando su identidad antes de poder quedar físicamente.

En este sentido, conviene aclarar que, una vez que un propietario reporta la desaparición de su mascota, el sistema genera alertas automáticas en un mapa. Los usuarios cercanos recibirán notificaciones y pueden subir fotos si creen haber visto al animal. De esta manera, cuantos más participen, más sencillo será encontrar al animal.

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¿ES MÁS EFICAZ EL 'FACE ID' DE MASCOTAS QUE EL MICROCHIP?

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La ciencia ha confirmado quién gana la batalla cerebral entre perros y gatos, pero en este caso nos encontramos ante un avance que puede revolucionar el cuidado de mascotas. En la mayoría de países europeos, como sucede en España, perros y gatos están obligados a llevar un microchip de identificación.

El sistema ha demostrado funcionar, pero es una realidad que tiene limitaciones, siendo una de ellas que solo se puede leer con un escáner especializado, habitualmente en veterinarios, refugios o en los cuerpos de policía.

En cambio, el nuevo "Face ID" para mascotas, al basarse en la biometría del animal, tiene una gran ventaja, y es que solo se necesita de una app y de una fotografía. Se trata de una solución no invasiva, con la que no es necesario implantar chips ni colocar collares al animal.

Por el momento es pronto para saber si en el futuro será un sistema que reemplace al microchip tradicional, pero lo que sí podemos tener claro es que se trata de una innovación muy interesante.