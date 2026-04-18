Hosteleros y clientes se enfrentan por la prohibición de dividir la cuenta

Al pasear por las calles de Granada, es imposible no fijarse en los anuncios que cuelgan de puertas y escaparates de muchos locales de restauración. Y es que los hosteleros empiezan a advertir de que ya no permitirán que cada persona pague su parte directamente en la caja.

Esta medida busca, sobre todo, evitar que los camareros tengan que parar su trabajo para perder el tiempo haciendo cuentas en la caja. Los hosteleros sostienen que fraccionar una factura entre varios comensales consume un tiempo valioso que falta para atender otras mesas, especialmente cuando el bar está lleno.

​Esta práctica se está consolidando como una regla fija en los puntos con más afluencia de la capital. Lo que para un grupo de amigos puede parecer un momento, para el hostelero es un bloqueo en la zona de cobro. Al exigir un pago único por mesa, el establecimiento se asegura de que la gestión sea rápida y que el personal pueda centrarse en servir pedidos. Esta tendencia ha pasado de ser una simple anécdota a una política de empresa que busca maximizar la eficiencia y evitar colas innecesarias frente al datáfono.

Publicidad

​¿ES BIZUM UNA SOLUCIÓN O UN CONFLICTO PARA LOS HOSTELEROS?

​La llegada de aplicaciones como Bizum ha cambiado radicalmente cómo nos repartimos los gastos. Pagar una cena entre varios ahora es cuestión de segundos si se hace entre particulares. Sin embargo, esta agilidad no siempre beneficia al negocio.

Muchos clientes piensan que, con la tecnología actual, el bar no debería tener problemas para dividir la cuenta, pero los hosteleros no lo ven igual. Para ellos, que los clientes se arreglen entre sí mediante una aplicación es una gestión externa que no debe entorpecer el ritmo del local.

​La política de 'una mesa, una cuenta' se mantiene firme para no procesar múltiples transacciones pequeñas de una misma factura. Aquí es donde surge la tensión: la comodidad que busca el consumidor choca directamente con la operatividad que necesita el dueño del negocio para que todo funcione.

El enfado de los hosteleros con las cuentas divididas: "Nos bloquean el servicio" Fuente: Pixabay

El bar prefiere que un solo cliente pague el total y que el resto le envíe su parte por el móvil después, evitando que el camarero pierda diez minutos gestionando cobros de cinco o diez euros persona por persona.

​¿QUÉ DICE LA LEY SOBRE PAGAR POR SEPARADO?

​Una de las grandes dudas de los consumidores es si esta prohibición es legal. Lo cierto es que la ley en España no regula de forma concreta cómo debe cobrarse en la hostelería. Cada local tiene libertad para decidir si permite dividir la cuenta o si exige un pago conjunto.

Esto significa que un cliente no puede exigir por ley pagar solo su parte de forma individual, a menos que el bar lo acepte en sus normas. Esta libertad es la que ampara a los bares para colocar sus carteles informativos.

​Al no haber una obligación legal, los criterios que mandan son los de eficiencia. Desde la Federación de Hostelería de Granada señalan que dividir cuentas ralentiza el servicio notablemente.

Publicidad

Es la queja principal de quienes trabajan de cara al público: ver cómo se acumula la faena mientras se gestionan pagos céntimo a céntimo. Por eso, lo mejor es avisar antes de sentarse a la mesa. Si el grupo tiene intención de pagar por separado, preguntar primero puede evitar un mal rato cuando llegue el momento de irse.

Los hosteleros de Granada defienden el pago único por mesa para evitar que el servicio se bloquee en las horas de más trabajo

LAS NORMAS DEL LOCAL DEBEN SER CLARAS Y VISIBLES

​La clave para que no haya problemas reside en la comunicación. Las organizaciones de consumidores coinciden en que, si no hay una norma fija, lo más honesto es que el bar informe claramente desde el principio. Los carteles visibles son una herramienta necesaria para que el cliente sepa a qué atenerse antes de pedir la primera consumición. Si la política de cobro es clara, el cliente puede decidir si acepta esas condiciones o prefiere irse a otro local que sea más permisivos.

Bares y restaurantes se plantan ante la costumbre de pagar por separado: ¿qué dice la ley? Fuente: iStock

​El problema aparece cuando el aviso no está a la vista o se comunica justo al pedir la cuenta. Los expertos recalcan que el derecho de admisión y las normas del local deben estar expuestas de forma transparente. Una política bien comunicada reduce las discusiones de última hora y permite que el personal mantenga su ritmo de trabajo sin interrupciones.

​Aunque algunos locales son muy estrictos, otros intentan ser un poco más laxos si ven que el volumen de trabajo lo permite en ese momento. Sin embargo, en zonas de mucha demanda, la restricción del cobro por separado se está imponiendo. La idea es ofrecer un servicio ágil sin perder la satisfacción del cliente, pero anteponiendo siempre que el sistema de gestión del restaurante no se bloquee. Al final, la voluntad de entendimiento entre quien sirve y quien consume es lo que permite que el sector siga adelante.