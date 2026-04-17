​El Rayo Vallecano conquista su lugar en la historia grande de Europa

​Una franja se pasea por Europa. Y está dispuesta a hacer historia. El Rayo Vallecano se ha metido en las semifinales de la Conference League tras superar al AEK de Atenas en una eliminatoria de máxima tensión.

El equipo madrileño hizo valer la renta obtenida en el partido de ida para certificar su clasificación en una noche donde el sufrimiento y el alivio se dieron la mano en territorio griego. Con un marcador global de cuatro a tres, el conjunto de Vallecas rompe su propio techo y se sitúa a un solo paso de una final continental.

​El encuentro en Atenas comenzó con un Rayo decidido a no especular. El equipo de Íñigo Pérez buscó el gol que cerrara el cruce desde los primeros minutos, pero la falta de acierto penalizó sus intenciones. Ratiu tuvo en sus botas la ocasión más clara para sentenciar, pero su remate fallido ante el portero local cambió el guion del partido. A partir de ese error, el conjunto heleno creció impulsado por su afición y empezó a castigar la fragilidad defensiva de los visitantes.

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​Zini anotó el primer tanto para el AEK en el minuto trece con un disparo potente que entró por la escuadra. El golpe afectó la confianza del Rayo y los errores se sucedieron. Ratiu cometió un penalti que Marin transformó en el dos a cero antes de cumplirse la primera media hora de juego. El equipo madrileño llegó al descanso con la soga al cuello y agradeciendo la intervención del guardameta Batalla, que evitó el tercero con una mano salvadora en los instantes finales del primer periodo.

​El gol salvador de Isi Palazón en el momento más crítico para el Rayo Vallecano

​La reanudación no trajo la calma esperada para los de la franja. En el minuto cincuenta y uno, de nuevo Zini marcó de cabeza tras un gran giro de cuello, poniendo el tres a cero en el marcador. En ese instante, la ventaja de la ida se había esfumado por completo y el fantasma de la prórroga sobrevolaba el estadio. El Rayo Vallecano necesitaba un chispazo de calidad para recuperar el control de su destino y evitar el colapso definitivo en Atenas.

​Ese chispazo lo protagonizó Isi Palazón. El atacante irrumpió en el área tras recibir un pase preciso de Pedro Díaz y definió con frialdad para anotar el gol que devolvía la ventaja global al equipo español.

25 años de espera para vivir una noche histórica con el Rayo Vallecano Fuente: Europa Press

Quedaba media hora de resistencia extrema, pero el tanto de Isi cambió la psicología del encuentro. El Rayo recuperó la solidez defensiva que le había faltado durante la primera hora y supo gestionar el tiempo ante la desesperación del AEK. Los miles de rayistas desplazados celebraron con alivio un pitido final que confirmó el éxito.

​El Estrasburgo espera en el camino hacia la gran final

​Confirmada la clasificación, el Rayo Vallecano ya prepara su enfrentamiento de semifinales contra el Estrasburgo. El equipo francés llega a esta ronda tras una contundente victoria por cuatro a cero frente al Mainz, demostrando su capacidad ofensiva. La ida de esta eliminatoria histórica se disputará en el estadio de Vallecas el próximo jueves 30 de abril a las 21:00 horas. El encuentro de vuelta se celebrará el 7 de mayo en el Stade de la Meinau, donde se decidirá el finalista.

​En la otra semifinal, el Shakhtar Donetsk y el Crystal Palace buscarán la otra plaza para el partido por el título. Para el club vallecano, alcanzar esta fase supone un logro sin precedentes que premia la regularidad y el espíritu combativo de una plantilla que ya es leyenda para su afición. El sueño europeo de la franja continúa vivo con el objetivo de llegar a la gran final de 2026.

Más información: 25 años de espera para vivir una noche histórica con el Rayo Vallecano.