Zidane quiere sacar casi 20 M€ con la venta de este jugador

El mítico e influyente director técnico del Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de España, una de las instituciones más ganadoras, poderosas y llamativas en toda la historia del balompié mundial, Zinedine Yazid Zidane, mejor conocido por todos en el ámbito deportivo como Zinedine Zidane o simplemente como Zidane, ya tendría en mente a una de las ventas que buscará llevar a cabo en el mercado de fichajes de verano de la temporada 2021/22, época en la que esperan hacerse con los servicios de los mejores jugadores de la actualidad, quienes les permitirán crear una nueva hegemonía en el balompié local y foráneo, el cual le servirá para hacer caja de cara a las adquisiciones que intentarán conseguir en los siguientes meses.

“El míster ha estado haciendo muchas cuentas últimamente. Ha comenzado a barajar diferentes opciones de cara a la venida temporada, sin embargo, su mente ha estado un poco distraída luego de que una persona cercana a su entorno diera positivo por coronavirus, gracias al cielo él salió negativo y ya puede estar más tranquilo. Ahora, él dijo que buscará la manera de hacer las mejores cosas para el equipo y que tendrá que tomar decisiones extremas y difíciles de aceptar para algunos compañeros y fanáticos del club. Solamente queda esperar, pero el verano próximo pinta para ser muy doloroso gracias a las bajas necesarias que se llevarían a cabo”, comentó a este respetado portal web de noticias a través de vía telefónica una fuente dentro del cuadro de Chamartín, quien accedió a hablar con el diario Qué! siempre y cuando su identidad se mantuviera en el anonimato, para de esta manera, no tener problemas con Florentino Pérez, presidente del combinado treintaicuatro veces monarca de LaLiga Santander.

Claramente, Zinedine Zidane, el cotizado y experimentado director técnico del Real Madrid Club de Fútbol, sabe que el plantel del mítico teatro de La Castellana necesita con urgencia refuerzos para lograr levantar trofeos en esta temporada 2020/21, sin embargo, la junta directiva de ‘La Casa Blanca’ no está dispuesta a hacer gastos en esta campaña, ya que la remodelación del Estadio Santiago Bernabéu les ha costado mucho dinero, así que deberán sacar hacia adelante este barco contra viento y marea, debido a que le han dejado muy en claro al cuerpo técnico que este año no habrá despilfarros y que todos sus esfuerzos económicos solamente quedarán destinados para la primera ventana de pases de la siguiente campaña.

Seguramente, el estratega del combinado merengue no debe estar del todo contento y es probable que en caso de un posible fracaso en la UEFA Champions League, en la Primera División de España o en la Copa del Rey, él le diga a Florentino Pérez, presidente del cuadro de Chamartín, que no puede exigirle resultados si no se ha hecho la inversión correcta en refuerzos y renovaciones de contratos de los jugadores más insignes de la plantilla, tales como el zaguero central Sergio Ramos y el polivalente Lucas Vázquez, dejando de lado el dinero y objetivos para posponerlos para la temporada siguiente, en la que esperan hacerse con los servicios del delantero estrella del París Saint Germain de la Ligue 1 de Francia, Kylian Mbappé.

Si bien es cierto que Zinedine Zidane, quien es oriundo de Marsella, una magnífica e increíble ciudad portuaria del sur de Francia, capital del departamento de Bocas del Ródano y de la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, del conjunto trece veces campeón del torneo internacional de clubes más importante de los cinco continentes, la Liga de Campeones de la UEFA, siempre ha tratado de sacar lo mejor de todos y cada uno de los integrantes de su plantilla, pues parece que su paciencia se habría terminado con el desempeño de uno de sus futbolistas, el cual estaría trancando la progresión de una de las máximas estrellas que han fichado en los últimos tiempos.

Se trataría de nada más y nada menos que del lateral derecho estrella del Real Madrid Club de Fútbol, Dani Carvajal, quien con su salida en el mercado de fichajes de verano de la venidera temporada 2021/22 podría terminar beneficiando al extremo izquierdo determinante de la selección de Bélgica que dirige el entrenador Roberto Martínez, Eden Hazard, ya que haría que Lucas Vázquez se hiciera por completo de esa posición, lo que permitiría que Marco Asensio juegue en banda contraria y le otorgue el espacio justo y necesario al ex Chelsea de la Premier League de Inglaterra en el esquema del respetado y famoso francés.

Aparentemente, el Manchester United que presiden los hermanos Joel y Avram Glazer y que dirige Ole Gunnar Solskjær estaría preparándose para hacer una oferta por el defensor de 28 años de edad nacido en Leganés, un municipio y una ciudad española que forma parte de la Comunidad de Madrid, el cual quedaría tasado por Florentino Pérez, presidente de ‘La Casa Blanca’, en 20 millones de euros, la mitad del valor que el portal web especializado en transferencias Transfermarkt refleja en su página: 40 ‘kilos’, así que se podría decir que la mesa está servida para que ‘Los Diablos Rojos’ se hagan con los servicios de Dani Carvajal y beneficien directamente a Eden Hazard, un jugador que obligatoriamente necesita apoderarse de un puesto en el once titular de Zinedine Zidane.