De 'GH' a vendedora de cupones: El giro radical de Raquel Morillas tras dos décadas de su salto a la fama

Tras cuatro años de absoluto silencio mediático y un alejamiento voluntario de los focos, Raquel Morillas ha regresado a la pequeña pantalla para mostrar una faceta profesional y personal que ha sorprendido a propios y extraños. Su reciente paso por el programa 'El tiempo justo' no solo ha servido para actualizar su biografía, sino para poner de manifiesto el hartazgo de quien ya no se reconoce en el personaje que la industria creó hace veinticuatro años.

Raquel Morillas ha reaparecido en el plató de Joaquín Prat para hablar de su presente en Santa Pola, la ciudad alicantina donde ha echado raíces junto a su actual esposa. A pesar de los años de ausencia, su presencia sigue generando un interés notable, aunque ella ha dejado claro que su visita ha sido algo excepcional y motivado por la necesidad de explicar su nueva realidad laboral. Lejos de las luces de los sets de grabación y de las tertulias de 'Crónicas Marcianas', donde fue una pieza fundamental hace más de una década, la exconcursante ha encontrado su lugar en un sector que jamás imaginó transitar.

La nueva ocupación de Raquel Morillas en la ONCE y su vida en Santa Pola

La nueva ocupación de Raquel Morillas en la ONCE y su vida en Santa Pola | Fuente: Telecinco

El cambio de rumbo de Raquel Morillas se gestó de forma casi accidental. Después de un periodo desempeñándose como comercial en una oficina, la sugerencia de un familiar de su pareja abrió una puerta inesperada. Raquel Morillas explicó que, debido a una discapacidad del 41% en la vista —consecuencia de las secuelas físicas del grave accidente de tráfico que sufrió en el pasado—, cumplía con los requisitos para formar parte de la Organización Nacional de Ciegos Españoles. La invitada confesó con honestidad sus prejuicios iniciales sobre esta salida laboral antes de dar el paso definitivo.

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“Yo siempre había asociado la Once con los ciegos, pero ella me dijo que al tener una discapacidad podía hacerlo”, relató ante la audiencia de Telecinco. Tras verificar que su situación administrativa y física era compatible con el puesto, no dudó en iniciar los trámites necesarios para cambiar de vida. “Presenté los papeles y hasta hoy. Es de las mejores cosas que me han pasado en la vida”, declaró con contundencia, subrayando que su actual empleo como vendedora de cupones le aporta una gratificación personal que la televisión dejó de ofrecerle hace mucho tiempo. Para ella, el contacto directo con los vecinos de Santa Pola se ha convertido en su mejor terapia.

La satisfacción que siente en su puesto de trabajo es absoluta. Según sus propias palabras, este oficio le permite relacionarse con el entorno de una manera sana y productiva. “De verdad es un empleo [vendedora de cupones] que me gusta, me reconforta y lo disfruto. La gente de Santa Pola es maravillosa y me siento muy a gusto”, detalló durante la entrevista.

El firme rechazo de Raquel Morillas a retomar su carrera televisiva

A pesar de la expectación generada por su vuelta, Raquel Morillas se encargó de enfriar cualquier esperanza de verla de nuevo de forma habitual en la programación de Mediaset. Antes de entrar al plató, reconoció haber sentido una presión emocional que ya no desea experimentar de forma recurrente. “Llevo levantada desde las cinco de la mañana muy nerviosa, porque esto ya no es mi vida y no quiero que lo sea, no contemplo para nada volver”, afirmó.

La conversación con Joaquín Prat profundizó en este sentimiento de desapego por el medio que le dio la fama. Cuando el presentador le consultó directamente si echaba de menos los platós, la respuesta fue tajante. “¿No echas para nada de menos la televisión?”, preguntó Prat, a lo que ella contestó con un rotundo “No”. Raquel Morillas analizó con perspectiva el coste personal de haber sido un rostro constante en la prensa del corazón y los programas de debate, llegando a la conclusión de que los beneficios no compensaron el desgaste sufrido.

“Bueno, realmente también es a lo que yo me exponía. Entonces, luego las consecuencias... Cada uno paga las consecuencias que quiere pagar. Si yo no hubiera querido, me hubiera ido antes”, reflexionó. Mirando hacia atrás, su único reproche hacia su "yo" del pasado no tiene que ver con la fama en sí, sino con la gestión económica de los ingresos que percibió durante sus años de mayor popularidad. “A mí yo del pasado le diría que ahorrara más”, admitió Raquel Morillas.

El conflicto por el recuerdo constante de Noemí Ungría

El conflicto por el recuerdo constante de Noemí Ungría | Fuente: Telecinco

Uno de los momentos más tensos de su intervención en El tiempo justo ocurrió cuando el programa emitió una pieza audiovisual repasando su trayectoria. El vídeo ponía el foco en su relación con Noemí Ungría, un hito televisivo por ser la primera pareja del mismo sexo surgida de un reality en España. Sin embargo, para la invitada, este recordatorio constante resulta agotador y fuera de lugar, especialmente cuando han pasado décadas y su vida sentimental ha seguido adelante de forma privada y estable.

Visiblemente molesta por la insistencia en ese capítulo de su biografía, Raquel Morillas no dudó en expresar su malestar ante las cámaras. “Es que sale mi ex y, como siempre digo, parece que somos Bárbara Rey y Ángel Cristo. Desde que no estoy con ella han pasado siete mujeres más por mi vida, ¿sabes?”, recriminó. A pesar de que la dirección del programa intentó poner en valor el significado histórico de aquel romance para la visibilidad del colectivo, la exconcursante exigió el derecho al olvido y a que se le deje de asociar permanentemente con una persona que ya no forma parte de su realidad.

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Su queja fue más allá al ironizar sobre cuánto tiempo más tendrá que cargar con esa etiqueta mediática. “Pero tiene que seguirme hasta que me muera. Yo en el tanatorio con la música y las fotos de fondo. Pues no, ya está”, reclamó con hastío. Incluso relató que esta curiosidad persistente le persigue en su vida cotidiana en Santa Pola, mencionando a una señora que se acercó a su puesto de venta para preguntarle por Ungría. “Le dije: Señora, ¿qué sabe usted?”, recordó sobre su manera de marcar límites con el público que aún vive anclado en los titulares de hace veinte años.

Los ataques sociales y la defensa de su dignidad profesional

El regreso de Raquel Morillas también sirvió para denunciar una realidad amarga que enfrentan muchos personajes públicos que cambian de profesión. La madrileña lamentó que parte de la sociedad mantenga un prejuicio clasista hacia los trabajos convencionales cuando estos son desempeñados por alguien que antes fue famoso. Denunció haber sido blanco de críticas destructivas y de comentarios condescendientes por el simple hecho de estar vendiendo cupones en la calle.

Relató con indignación un episodio específico en el que alguien cuestionó su estatus actual tras haber sido una estrella de la televisión. “Una vez me dijeron 'para esto has quedado'. Me quedé muerta”, confesó. La respuesta de la exconcursante fue un ejercicio de dignidad y realismo que resume su estado actual de plenitud. “Mire señora, ya le gustaría a mucha gente vivir con la paz con la que yo vivo”, sentenció.