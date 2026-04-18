La ley obliga a cambiar el menú de los colegios para los niños

El cambio del menú en los colegios incluido en el Real Secreto de Seguridad Alimentaria y Nutrición, viene generando polémica desde el inicio, comentarios en contra, comentarios a favor, y al final ha llegado el día de la implantación y son muchas las expectativas que se han generado alrededor. ¿Te imaginas que el menú del cole de tu hijo cambia de golpe y empieza a traer más verdura que nunca? ¿Y si además deja de haber fritos, bollería o platos “de los de toda la vida”? Eso ya no es una idea, es una realidad que acaba de entrar en vigor en España.

La nueva normativa de comedores escolares no es un simple ajuste, es un giro importante en lo que comen millones de niños cada día. Más saludable, sí. Pero también más exigente para colegios, familias… y para los propios alumnos.

Porque aquí no solo importa lo que se sirve en el plato, sino lo que realmente acaba desapareciendo de él.

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Adiós a los menús de siempre: más verde, menos procesado

El arroz pasa a ser integral con más frecuencia, los embutidos prácticamente se eliminan. Fuente: Agencias

El cambio es claro y bastante directo, menos fritos, menos azúcar y fuera gran parte de los ultraprocesados. En su lugar, aparecen más verduras, legumbres, fruta fresca y pescado. El objetivo es alinear los menús escolares con lo que recomiendan los expertos en nutrición desde hace años.

Esto implica que platos clásicos cambian o directamente desaparecen. El arroz pasa a ser integral con más frecuencia, los embutidos prácticamente se eliminan y los precocinados quedan reducidos a momentos muy puntuales. Incluso el pan integral empieza a ganar terreno frente al blanco en muchos centros.

Pero este giro no es solo nutricional. También es una apuesta por crear hábitos desde pequeños. El comedor deja de ser un simple lugar donde comer y pasa a ser una herramienta educativa. Lo que los niños comen hoy puede marcar cómo se alimenten dentro de diez años.

El gran problema: que los niños quieran comérselo

Platos que vuelven casi intactos, niños que comen menos o que llegan a casa con hambre. Fuente: Agencias

Aquí es donde aparece el verdadero reto. Porque una cosa es diseñar un menú perfecto sobre el papel y otra muy distinta es que los niños lo acepten sin protestar. Y la realidad es que no siempre ocurre.

Muchos centros ya están notando resistencias. Platos que vuelven casi intactos, niños que comen menos o que llegan a casa con hambre. No es algo puntual: forma parte del proceso. Cambiar hábitos alimentarios no es inmediato, y menos cuando hablamos de los más pequeños.

El rechazo inicial es casi inevitable. Sabores nuevos, texturas diferentes o recetas menos “familiares” generan desconfianza. Si el cambio es demasiado brusco, puede provocar justo lo contrario de lo que se busca: que los niños coman peor, aunque la comida sea mejor.

Más allá del plato: el papel clave de colegios y familias

Si un niño no ha probado ciertas comidas fuera del colegio, es más difícil que las acepte dentro. Fuente: Agencias

El éxito de esta ley no depende solo del menú. Depende, sobre todo, de cómo se aplique en el día a día. Desde cómo se cocina hasta cómo se presenta la comida o el ambiente en el comedor.

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No es lo mismo un plato bien preparado y atractivo que uno que no entra por los ojos. La experiencia cuenta. El tiempo para comer, el ruido, la actitud del personal… todo influye mucho más de lo que parece en la aceptación de los alimentos.

Y luego está el factor casa. Si un niño no ha probado ciertas comidas fuera del colegio, es más difícil que las acepte dentro. Por eso, la coherencia entre familia y centro educativo se vuelve clave. El cambio no puede ser solo en el comedor: tiene que ser conjunto.

Al final, esta ley plantea algo más profundo que un simple cambio de menú. Es una oportunidad para replantear cómo comen los niños y qué relación tienen con la comida. No será un proceso perfecto ni inmediato, pero sí uno necesario.

Y quizá la pregunta ya no sea qué hay hoy en el plato… sino qué estamos enseñando a comer para mañana.