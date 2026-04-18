Sony Xperia 1 VII, análisis: el único móvil que se atreve a jubilar tu cámara réflex por 1.499€ con tecnología Alpha de verdad

¿Cuánto dinero llevas gastado en objetivos, fundas y bolsas para tu réflex? El Sony Xperia lleva años prometiendo que la fotografía profesional cabe en un bolsillo, pero con el Xperia 1 VII la marca japonesa da el paso más serio hasta la fecha. No es un teléfono de moda. Es una declaración de intenciones.

Con 1.499 euros, este móvil incorpora sensores Exmor T, óptica Zeiss certificada y la tecnología de autoenfoque heredada directamente de las cámaras Alpha de la propia Sony. No hay humo publicitario: el sistema de triple cámara tiene un rango focal de 16 a 170 mm, algo que en el mundo réflex obliga a cargar con dos o tres objetivos distintos.

Sony Xperia 1 VII: la cámara que viene de las Alpha

El Sony Xperia no llegó al Xperia 1 VII de casualidad. Siete generaciones de desarrollo han permitido trasladar al móvil el sistema de autoenfoque predictivo en tiempo real que utilizan los fotógrafos de prensa con las cámaras Alpha de la marca. La diferencia ahora es que el sensor ultra gran angular, antes el punto débil de la serie, da el salto a 50 megapíxeles con un tamaño 2,1 veces mayor que el modelo anterior.

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El procesador Snapdragon 8 Elite gestiona en tiempo real el procesamiento de imagen, lo que permite ráfagas de alta velocidad y grabación de vídeo en 4K a 120 fotogramas por segundo. Para un creador de contenido, esto no es una especificación técnica: es la diferencia entre capturar o perder el momento.

Sony Xperia y el diseño que no cede a las tendencias

Mientras el mercado se pelea por añadir curvas y marcos de colores, el Sony Xperia sigue apostando por un diseño recto, compacto y con jack de auriculares, algo que en 2025 ya es casi un acto de rebeldía. El Xperia 1 VII mide 162 x 74 x 8,2 mm y pesa 187 gramos, lo que lo hace manejable para largas sesiones de fotografía urbana o retrato.

La pantalla OLED de 6,5 pulgadas con certificación BRAVIA alcanza 1.300 nits de brillo máximo y cubre el 100% del espacio de color DCI-P3. Quien edite sus fotos directamente en el móvil tiene aquí un monitor de referencia que cabe en el bolsillo del pantalón.

Triple cámara con zoom continuo: así lo usa el Sony Xperia 1 VII

El sistema óptico del Sony Xperia 1 VII es el más completo que ha tenido nunca un smartphone de la marca. La focal mínima de 16 mm del ultra gran angular permite capturar interiores amplios o paisajes urbanos sin distorsión, mientras el teleobjetivo variable llega hasta los 170 mm, cubriendo distancias que hasta ahora requerían un teleobjetivo dedicado.

Lo que diferencia al Xperia 1 VII de la competencia no es solo el hardware sino el software: la aplicación Photography Pro ofrece control manual completo de ISO, velocidad de obturación y balance de blancos, con histograma en tiempo real. Es una interfaz que reconocerán de inmediato quienes vengan del mundo de las cámaras sin espejo de Sony.

Batería, rendimiento y lo que nadie te cuenta del Xperia 1 VII

La batería de 5.000 mAh del Sony Xperia 1 VII promete hasta dos días de uso real, algo especialmente relevante cuando se usa la cámara de forma intensiva. La refrigeración por cámara de vapor evita el throttling térmico durante sesiones largas de grabación, un problema histórico en los smartphones de gama alta cuando se exigen al máximo.

Con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, el Xperia 1 VII funciona con fluidez en multitarea y aguanta bien la edición de archivos RAW directamente en el dispositivo. La conectividad incluye Bluetooth 5.4, WiFi 7 y 5G SA/NSA, sin olvidar el jack de 3,5 mm que muchos usuarios siguen valorando por encima de cualquier especificación fotográfica.

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Característica Xperia 1 VI (2024) Xperia 1 VII (2025) Ultra gran angular 12 MP 50 MP (1/1,56") Focal mínima 24 mm 16 mm Vídeo 4K máx. 60 fps 120 fps Batería 5.000 mAh 5.000 mAh Precio España 1.399 € 1.499 €

¿Vale la pena el Sony Xperia 1 VII en 2025 y más allá?

El Sony Xperia 1 VII no es para todo el mundo, y esa es precisamente su mayor fortaleza. En un mercado donde todos los flagships se parecen, este móvil tiene una identidad clara: está hecho para quien valora la fotografía y el vídeo por encima del postureo tecnológico. Los 1.499 euros que cuesta son altos, pero el precio en el mercado de segunda mano ya ha bajado a entornos de 1.200-1.300 euros, haciéndolo más accesible para quienes no necesitan comprarlo nuevo.

La tendencia apunta a que el Xperia 1 VII podría ser el último modelo de la serie antes de un rediseño profundo, lo que lo convierte también en una pieza de coleccionista para fans de la marca. Si buscas un móvil que te permita dejar la réflex en casa con la conciencia tranquila, el Sony Xperia 1 VII es, ahora mismo, la única opción real del mercado.