Ivan Ferreiro y Madonna, entre los grandes lanzamientos en vinilo por Record Store Day

El crecimiento del vinilo como formato clave del consumo de música grabada en físico sigue siendo fundamental para entender el mercado moderno. Tras una nueva recuperación en el total de las ventas, tanto a nivel global como en España durante 2025, el 2026 ha iniciado con el reto de mantener las ventas a pesar de la lentitud de los nuevos lanzamientos de grandes artistas. Es un punto clave a enfrentar de cara al día de hoy, con el primero de los dos eventos del «Record Store Day» del año, que, como siempre, busca atraer a los compradores a tiendas locales, lejos de las grandes superficies.

Pero no solo son discos y eventos especiales, sino una lista de lanzamientos en físico exclusivos. Conciertos en vivo, lanzamientos de grabaciones olvidadas y recopilaciones marcan año tras año la fecha, con la idea de atraer compradores a conocer las tiendas independientes. Es una tradición que inició en Estados Unidos, pero que se ha generalizado en la mayoría de los países donde el vinilo se ha vuelto parte de la industria.

Este año no ha sido la excepción, aunque lo cierto es que la lista de lanzamientos españoles tiene pocos artistas grandes, construida sobre todo entre nombres de la escena alternativa y el indie. De hecho, los nombres más grandes seguramente sean los de Iván Ferreiro, en plena gira celebrando el aniversario de su carrera, y Xoel López. Es cierto que hay artistas de culto que pueden ser atractivos para coleccionistas en este tipo de situaciones, con grupos como Los Enemigos o el debut local como solista de Santiago Motorizado colándose en la lista.

Publicidad

Feria internacional disco de vinilo en Madrid. Fuente: Agencias

En cambio, a nivel internacional hay varias exclusivas interesantes. Allí está el lanzamiento de Madonna, que finalmente pone en vinilo la grabación de su gira The Confessions Tour de 2007, el relanzamiento del debut de Paramore en su edición deluxe o una grabación en vivo de Pink Floyd de la gira promocional de Wish You Were Here. No es una mala selección, con otros lanzamientos de figuras como Elvis Presley, The Who, Billie Eilish o Jeff Buckley completando la lista.

UN BUEN MOMENTO PARA EL VINILO

No es un secreto que, desde hace años, el vinilo es el principal formato físico de consumo de música en España y el mundo. El CD ha ido reduciendo su espacio y, aunque el casete ha conseguido una pequeña ventana entre los artistas emergentes como forma de vender mercancía barata en conciertos, sigue sin ser especialmente atractivo.

Según el informe de fin de año de Promusicae, donde resumen 2025, hubo un repunte en las ventas del formato del 30 % con respecto a 2024, donde hubo una ligera caída. Además, el mismo documento señala que las ventas de discos de vinilo generaron 28,9 millones de euros en todo el país. Ya es una parte clave del cálculo económico de la industria, en particular en la escena alternativa, para quienes la venta de discos físicos es una mejor fuente de ingresos que las plataformas de streaming como Spotify o Apple Music.

El principio han sido los vinilos, pero otros viejos productos organicos han conseguido un espacio importante en el mundo millenial

Además, lo que ocurra en el «Record Store Day» será una señal interesante para el resto del año, como suele serlo. Es una oportunidad de las tiendas locales de movilizar a sus fieles y de los curiosos, que no se han acostumbrado a coleccionar discos, de acercarse y ver cómo se mueven los compradores modernos.

UNA SEGUNDA FECHA EN BLACK FRIDAY

Como ya es costumbre, en la web oficial del «Record Store Day» se anuncia que este año habrá dos eventos. No es solo el de hoy, sino también el del próximo mes de noviembre, con una segunda tanda de nuevos lanzamientos. De momento no hay un anuncio de la lista de nuevos discos, pero en los últimos años algunos grandes artistas han asumido este lanzamiento.

Habrá que estar atento, sobre todo por la poca oferta de grandes nombres españoles en la lista de este fin de semana. Será curioso ver quién se anota, sobre todo porque de momento todavía no han salido grandes lanzamientos de artistas nacionales en 2026, un año relativamente lento en cuanto a nuevos discos, sobre todo entre los nombres del mainstream