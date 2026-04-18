Pantalla secundaria: el truco para reutilizar tu viejo móvil como monitor extra para Android Auto

Si eres conductor y tienes un coche con cierta antigüedad, es posible que eches de menos la posibilidad de usar Android Auto en tu vehículo, con todas las ventajas que supone el poder utilizarlo para conocer cómo ir a cualquier lugar a través de las apps de navegación o incluso enviar mensajes a través de WhatsApp.

Afortunadamente, existe una alternativa que te permite contar con una pantalla secundaria, y que consiste en poner en práctica un truco para reutilizar tu viejo móvil como monitor extra en tu vehículo, un truco que puedes utilizar de manera muy sencilla y en cuestión de unos pocos segundos.

CONVIERTE TU VIEJO MÓVIL EN UN DISPOSITIVO CON ANDROID AUTO

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Si en tu coche no tienes un sistema de infoentretenimiento, es probable que uses tu móvil conectado de alguna manera a través de Bluetooth para poner música, o colocarlo en el salpicadero para que haga las veces de navegador GPS a través de aplicaciones como Google Maps o Waze.

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Sin embargo, si quieres ir un paso más allá, tienes la posibilidad de hacer que tu viejo smartphone se convierta en un dispositivo adicional con Android Auto en apenas unos segundos. Es una forma excelente de darle una segunda vida a los dispositivos más antiguos mientras mejoras tu experiencia al volante.

De hecho, se puede guardar ese móvil antiguo en la guantera y comprar un accesorio con soporte para colocarlo siempre que se necesite a la hora de conducir. Esta es una manera de poder disfrutar de una experiencia como Android Auto, que tiene tanto que ofrecer.

A través de Android Auto es posible acceder a numerosas aplicaciones útiles como Google Maps, Waze, Spotify, YouTube Music, etcétera, pero además da acceso a funciones como el asistente de Google o la posibilidad de recibir notificaciones o mensajes mediante voz.

ASÍ PUEDES CONVERTIR TU MÓVIL EN UNA PANTALLA ANDROID AUTO

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Más allá de conocer cómo evitar multas enviando mensajes de WhatsApp con Android Auto, tenemos que saber cómo utilizar la plataforma de Google para coche a través de un teléfono móvil antiguo. Además de proyectar el contenido de nuestro móvil, adapta la interfaz para mostrar iconos más grandes y menos elementos.

Si el coche no tiene pantalla, tan solo se necesita una aplicación que pueda ejecutar la interfaz de Android Auto en el smartphone, y en este sentido, aunque hay otras posibilidades, la más recomendada es Headunit Revived.

Esta aplicación se puede descargar de forma gratuita a través de GitHub o mediante Google Play (2,99 euros) y que funciona sin limitaciones. Esta app lo que hace es proyectar la interfaz de Android Auto en el móvil, como si se tratase de la pantalla del coche.

Por lo tanto, una vez que se ha instalado, se podrán hacer distintas acciones, como si tu coche tuviese una pantalla instalada, mejorando de forma notable la experiencia de conducción.

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CÓMO USAR HEADUNIT REVIVED PARA TENER ANDROID AUTO EN TU MÓVIL

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Aunque Gemini está presentando errores en Android Auto que afectan a la experiencia de conducción, sigue siendo interesante poder contar con esta plataforma en nuestro móvil viejo. Para usar Headunit Revived y convertir el móvil en una pantalla con Android Auto, se debe descargar e instalar en el móvil.

Una vez instalada, se aceptan los permisos y se realiza la configuración inicial. Una vez seguidos los pasos, para abrir Android Auto habrá que hacer clic en "Modo propio", y apenas unos segundos después la interfaz del móvil se habrá adaptado por completo.

A partir de ese momento será posible usar todas las aplicaciones como si tuvieses una pantalla con Android Auto en tu propio vehículo. A partir de ahí, se puede colocar en un soporte para salpicadero del coche y compartir internet con el dispositivo principal para contar con muchas posibilidades al volante.