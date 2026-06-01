Un personaje muere este lunes en 'La Promesa'

La exitosa serie diaria de Televisión Española afrontará uno de sus capítulos más dramáticos y tensos hasta la fecha. Dos personajes muy queridos tendrán que luchar entre la vida y la muerte tras un asalto armado que cambiará las tramas para siempre.

En el episodio del lunes, verás cómo el duque de Carril disparará sin piedad contra Santos y Julieta en pleno hall de 'La Promesa'. La situación se volverá insostenible y Vera gritará desesperada pidiendo socorro al presenciar la terrible escena. Aprovechando el caos absoluto y la confusión de los sirvientes, el duque terminará huyendo del lugar a toda prisa.

Para entender este trágico desenlace, debemos recordar que no es la primera vez que ocurre algo similar. Hace ya unos cuarenta episodios, Julieta sobrevivió a otro disparo en el vientre, y ahora la historia se repite de la peor manera posible. En la entrega anterior, ella le plantó cara al aristócrata de forma muy valiente. “Si quiere llevarse a su hija, primero me va a tener que matar a mí”, aseguraba Julieta con total firmeza. Lejos de asustar al agresor, este levantaba la pistola con más seguridad todavía y exigía que no le pusieran a prueba.

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El palacio, conmocionado...



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El noble no dudará en lanzar una última advertencia muy clara. “Apártese o disparo”, le dirá a la mujer de Ciro. Sin embargo, ella no le estará lanzando ningún farol y Julieta se interpondrá valientemente en el camino de la bala para proteger a Vera. Pero la tragedia será doble, ya que se escucharán dos disparos resonar por los muros de 'La Promesa'.

La otra víctima será Santos. Todo este fatídico evento nos recordará irremediablemente a la dolorosa historia de Jana, un duelo que los espectadores de 'La Promesa' ya consiguieron superar con mucho esfuerzo en el pasado.

La rápida intervención de Manuel tras los disparos

La rápida intervención de Manuel tras los disparos | Fuente: La Promesa en X

En medio de todo el desconcierto y el terror que inundará 'La Promesa', alguien tendrá que mantener la cabeza fría. Será Manuel quien tomará la iniciativa de forma decidida y organizará rápidamente el traslado de los heridos a sus respectivos cuartos. El joven aristócrata demostrará su capacidad de liderazgo en los peores momentos, ordenando a los empleados que actúen con la máxima celeridad para evitar que las víctimas pierdan más sangre.

La coordinación será clave para ganar cada segundo posible. Verás cómo Carlo y Samuel llevarán a Santos en brazos con sumo cuidado, conscientes de la extrema gravedad de su estado. Por otro lado, Ciro y el propio Manuel harán lo propio con Julieta, trasladándola a una alcoba segura para que pueda recibir atención médica cuanto antes.

Un diagnóstico devastador para los heridos

Un diagnóstico devastador para los heridos | Fuente: La Promesa en X

Cuando el doctor Peribáñez llegue a las instalaciones de 'La Promesa', la prioridad absoluta estará centrada en salvar ambas vidas. El médico operará de urgencia a Julieta en una intervención a contrarreloj. Afortunadamente, todo saldrá bien y parece que la mujer de Ciro va a poder salvar su vida, ya que el disparo no será mortal. No obstante, el doctor advertirá que deberán estar muy atentos a la aparición de fiebre y a los vómitos, porque eso implicaría una gravedad extrema y un posible empeoramiento de su cuadro clínico.

Lamentablemente, el joven Santos no tendrá tanta suerte. La situación del muchacho será mucho más grave de lo esperado. Tras examinarlo detenidamente, el doctor les comunicará a Ricardo y a Petra una noticia completamente devastadora. La bala habrá rozado el corazón y habrá dañado vasos sanguíneos fundamentales para su supervivencia. Ante este panorama tan desolador, el facultativo descartará por completo una operación quirúrgica y también rechazará cualquier traslado a un hospital.

El sucio chantaje de Lorenzo contra Leocadia

El sucio chantaje de Lorenzo contra Leocadia | Fuente: La Promesa en X

Mientras la tragedia médica mantendrá en vilo a gran parte del servicio, las intrigas y las traiciones continuarán su curso habitual en las zonas nobles de 'La Promesa'. Lorenzo volverá a utilizar la información confidencial que posee para sus propios beneficios. El militar chantajeará a Leocadia y le impondrá una condición innegociable. Le exigirá que llame al duque de Carvajal para intentar bloquear de forma definitiva la restitución del título de Curro.

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Si Leocadia no cumple con esta orden, Lorenzo le prometerá revelar un secreto muy delicado que arruinaría su reputación. Amenazará con contar a todos que los pilló a ella y a Cristóbal besándose apasionadamente. Ante esta enorme presión, la señora de Figueroa decidirá contarle todo lo ocurrido al mayordomo para buscar una salida conjunta. Sin embargo, Cristóbal se negará a ceder al chantaje bajo cualquier concepto. El hombre le propondrá la estrategia de negar los hechos rotundamente y no permitir que Lorenzo marque las reglas de este peligroso juego de poder en 'La Promesa'.