Enrique Riquelme suelta el zasca: "Jamás venderé el Real Madrid, que Florentino firme lo mismo"

Enrique Riquelme se ha plantado este domingo ante la prensa con una declaración que ha puesto patas arriba el tramo final de las elecciones al Real Madrid. A una semana de que los socios decidan quién presidirá el club más laureado de Europa, el candidato ha soltado un zasca que ya nadie discute en el madridismo: jamás venderá ni una sola acción del club. Y para que no quede en papel mojado, reta a Florentino Pérez a ir al notario a firmarlo.

El órdago de Riquelme en 'prime time' electoral

En la rueda de prensa de este domingo —retransmitida en directo por varios medios—, Riquelme ha sido claro. Jamás venderé parte alguna del Real Madrid', ha afirmado, según recoge Europa Press. Y acto seguido, ha lanzado el desafío directo: 'Que Florentino Pérez venga al notario conmigo y firmemos los dos el mismo compromiso'. Las palabras, medidas al milímetro, son pura dinamita para una campaña que hasta ahora se movía en el terreno de las promesas económicas.

El candidato, un empresario almeriense de 36 años metido de lleno en el sector de las energías renovables, ya había apuntado en otras intervenciones que su proyecto no contempla la entrada de capital externo. Pero llevarlo al terreno del reto personal y notarial es otra cosa. Ha convertido un principio de gestión en un duelo televisivo a una semana de la urna.

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En plató de Twitch, donde la afición joven ya está reaccionando, la jugada se lee en clave de relato. El Real Madrid, club con más de un siglo de historia, vive unas elecciones atípicas: por primera vez en más de una década, Florentino Pérez se enfrenta a un rival serio que le disputa el relato de la identidad del madridismo.

Ha convertido un principio de gestión en un duelo notarial con el presidente más longevo de la historia del club. Y lo ha hecho a siete días de las urnas.

El silencio de Florentino y la bomba de relojería en redes

Hasta ahora, Florentino no ha reaccionado. Ni un tuit, ni un comunicado. Y en un candidato de de su perfil —acostumbrado a mover ficha rápido—, el silencio ya es una declaración. En redes, los hashtags #RiquelmeNotario y #FlorentinoFirma escalan posiciones. Hay quien ve en el órdago un golpe de efecto maestro: le ha puesto al presidente actual una pistola retórica en el pecho justo cuando el calendario no da margen para una contraofensiva larga.

El trasfondo no es menor. En los corrillos del Bernabéu se lleva meses rumoreando con la posibilidad de que, en un nuevo mandato, Florentino pudiera explorar vías de inversión externa para el club, al estilo de lo que ya hacen grandes equipos de la NBA o la Fórmula 1. El propio Riquelme ha mencionado en varios foros esa 'tentación' de abrir el capital. Así que la pulla no es casual: va directa al único punto débil que le dibujan las encuestas internas a Florentino entre los socios más veteranos.

La pregunta ahora es si el actual presidente aceptará el reto o lo ignorará. Si no acude al notario, el relato de Riquelme se refuerza; si acude, el foco mediático se lo regala a su rival en el peor momento. En cualquier escenario, la iniciativa la tiene el aspirante.

Por qué la jugada de Riquelme es puro ajedrez electoral

Esto no es nuevo en el fútbol español. Recordemos las elecciones del Barça en 2021, cuando Laporta centró todo su discurso en 'recuperar la esencia' y evitar la venta de activos. Entonces le funcionó. Riquelme copia el manual —con la diferencia de que añade la notaría como reality check inmediato.

El movimiento tiene miga porque convierte una promesa electoral abstracta en un bullet point verificable. Y porque, además, pone a Florentino ante un dilema incómodo: o firma y se ata las manos en el futuro, o no firma y alimenta la sospecha. No es una pulla de campaña más; es un jaque al rey.

Veremos qué dice Florentino en los próximos días. Pero de momento, Riquelme ha logrado lo que ningún otro candidato en dos décadas: que el presidente tenga que salir a responder. Y a siete días de que 90.000 socios decidan, eso vale oro.

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