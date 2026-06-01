'007 First Light': el coste de desarrollo de 200 millones lo convierte en el juego más caro de Dinamarca

007 First Light, el nuevo James Bond, no solo hereda el legado de GoldenEye: ya es el juego más caro de Dinamarca. Según la Danish Broadcasting Corporation, filtración mediante, IO Interactive ha quemado 200 millones de dólares —1.300 millones de coronas danesas— y siete años en el proyecto. Una cifra que deja en mantillas a cualquier otro título creado en el país escandinavo. Vamos, que no es un indie.

200 millones y siete años: los números del agente secreto

Se mencionó en la misma nota que el juego ya está disponible para otras plataformas tras su lanzamiento el 27 de mayo de 2026. Pero la versión para Switch 2 se ha ido a este verano sin fecha concreta. Un retraso que, visto el presupuesto, no parece un drama de última hora. Eso sí, el formato Game Key Card ya ha levantado alguna ceja entre los coleccionistas del híbrido.

Los 200 millones de dólares superan con creces lo invertido en otros blockbusters nórdicos. La propia Hitman 3, del mismo estudio, costó bastante menos. El salto de escala es brutal: de un sigilo calculado al glamour explosivo de Bond. Cosas de los presupuestos de hoy.

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¿Por qué cuesta tanto un Bond danés?

Podríamos pensar que el presupuesto se ha ido en los martinis, los Aston Martin y los trajes a medida. Pero la realidad es más prosaica: siete años de desarrollo implican un equipo enorme, tecnología de última generación y, sobre todo, el peso de una licencia que no perdona un tropiezo. IO Interactive ha tenido que lidiar con las expectativas de los fans de la saga y con un estándar de calidad que roza lo cinematográfico.

A esto se suma que el juego no es un spin-off que pasa de puntillas: First Light se presenta como un origen del agente 007, con una historia original que quiere estar a la altura de las películas. Eso cuesta. Y más cuando compites con los gigantes de la industria que se gastan cifras similares en cada entrega.

Los 200 millones de dólares no garantizan un juegazo, pero sí dejan claro que IO Interactive no se ha guardado ni una corona.

El listón está altísimo y IO Interactive lo sabe

Hace unos años, ningún estudio danés habría soñado con semejante presupuesto. La industria del videojuego en Dinamarca ha crecido exponencialmente, pero 200 millones de dólares siguen siendo una barbaridad incluso para los estándares internacionales. Para ponerlo en perspectiva: es más de lo que costó Cyberpunk 2077 en su día, y eso que aquello fue un titán.

La pregunta que flota en el ambiente es si IO Interactive logrará rentabilizar semejante inversión. El juego ha debutado con buenas notas de la prensa, aunque la mayoría de los análisis han sido positivas. Pero la sombra de la versión retrasada de Switch 2 y la competencia feroz en el calendario de lanzamientos plantean dudas. No es lo mismo vender diez millones de copias que veinte, y con este coste, el umbral de rentabilidad está más alto que un helicóptero en una persecución de Bond.

Eso sí, el pedigree de IO Interactive con la saga Hitman y el cariño por GoldenEye 007 (aunque aquella fuera desarrollada por Rare) juegan a su favor. El estudio sabe crear tensión, niveles intrincados y una sensación de poder cuando ejecutas un plan a la perfección. Si trasladan esa fórmula al universo Bond, el hype está más que justificado.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. El presupuesto es de blockbuster, el estudio tiene experiencia y la licencia es un imán de atención. Pero el retraso de Switch 2 y la presión financiera podrían pasar factura. Aún así, apunta a ser uno de los grandes del año — si te gusta Bond, lo vas a comprar sí o sí.

El resumen para vagos (TL;DR)