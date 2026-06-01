Malware en Steam: el juego 'Rodent Race' es eliminado tras ocultar un virus peligroso

Alguien en Valve acaba de vivir una madrugada de domingo que no va a olvidar. Un youtuber con más ojo que el halcón milenario ha descubierto que el juego Rodent Race, un título familiar en Steam, se había convertido en un caballo de Troya digital. Y no de los de broma, de los que te vacían la cartera de criptomonedas mientras tú crees que estás ante un indie de terror con gráficos generados por IA.

El responsable del hallazgo es Eric Parker, un creador de contenido que se topó con que Rodent Race había mutado. Según los registros de SteamDB, el juego cambió de ser un lanzamiento para toda la familia a un supuesto indie de horror llamado Beyond The Dark. La jugada era más turbia de lo que parece: el malware intentaba robar credenciales de monederos digitales y datos del navegador, aprovechando que el usuario bajaba la guardia al descargarlo desde una plataforma de confianza.

Lo más retorcido es que el rebranding no fue un accidente. El juego presumía de usar inteligencia artificial para generar todos sus gráficos y, aunque tenía poquísimos jugadores, el cambio a gratuito le dio un ligero empujón de actividad. Además, durante un tiempo acumuló un puñado de reseñas sospechosamente positivas, hasta que la marea viró a comentarios negativos cuando la gente empezó a notar algo raro. Steam, tras la denuncia, retiró Beyond The Dark de la tienda en cuestión de horas.

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De juego familiar a virus: el viaje al lado oscuro de 'Rodent Race'

La transformación de Rodent Race a Beyond The Dark es prácticamente un manual de estafa 2.0. El editor, que operaba bajo el nombre hyperg8, ha desaparecido sin dejar rastro. La página de la tienda sigue siendo visible, pero ya no se puede descargar. El daño potencial, sin embargo, ya está hecho: cualquiera que lo instaló mientras aún estaba activo pudo haber quedado expuesto sin enterarse.

Lo más inquietante es lo fácil que resulta que un título así cuele. Nadie espera malware en Steam, y esa confianza es justo lo que explotan los atacantes. El caso recuerda a otros incidentes en los que software malicioso se coló entre juegos legítimos, pero aquí el disfraz de "juego familiar reconvertido en indie de terror" es tan bizarro que casi parece una broma de mal gusto. Casi.

El modus operandi: IA, reseñas falsas y rebranding exprés

Usar IA para generar gráficos no es ilegal, pero sirvió de cortina de humo perfecta. El juego olía a producto low-cost, lo cual desactivaba las alarmas de los jugadores más críticos. A eso se sumaron las reseñas positivas iniciales —probablemente falsas o compradas— que le dieron un barniz de legitimidad durante las primeras horas. Cuando llegaron los avisos, el título ya había infectado a un número indeterminado de víctimas.

El cambio a gratuito aceleró las descargas y puso a más usuarios en peligro. Valve reaccionó rápido, sí, pero la lección es amarga: los sistemas de revisión automática no son infalibles. Cualquiera puede subir un juego con intenciones oscuras, camuflarlo con assets genéricos y esperar a que el anzuelo haga clic.

No hay antivirus para la confianza ciega: si Steam te vende un juego, bajas la guardia. Y eso es justo lo que buscan los malos.

Por qué Steam no es tan seguro como pensabas

No es la primera vez que se cuela software malicioso en la tienda, aunque casos tan descarados como este son raros. La diferencia es que Rodent Race no era un mod ni una herramienta externa, sino un juego publicado con todas las de la ley. Mientras Valve sigue mejorando sus filtros, la comunidad de jugadores se enfrenta a una verdad incómoda: ninguna plataforma es a prueba de virus.

Lo ocurrido no debería generar pánico, pero sí un sano escepticismo. Si un título gratuito, con gráficos cutres y reseñas infladas te pide permisos raros, mejor corre. O descargas algo como Hellkind o Ravenous, que al menos son indies de terror de verdad y no te vaciarán la cartera.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 2/10. El juego en sí es basura digital, así que el hype por él es nulo. Pero la concienciación sobre malware en plataformas de confianza merece un 9/10 de atención. No te descuides, que el próximo caballo de Troya podría llevar el logo de tu saga favorita.

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El resumen para vagos (TL;DR)