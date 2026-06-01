Devolver botellas para recuperar el depósito: la nueva obligación en España desde 2026

Desde noviembre de 2026, pagarás al menos 10 céntimos extra por cada botella o lata de bebida y solo lo recuperarás al devolver el envase en la tienda. Así será el nuevo sistema de depósito que llega a España para intentar mejorar las malas cifras de reciclaje.

El sistema se llama SDDR (Sistema de Depósito, Devolución y Retorno) y funciona como un anticipo reembolsable: al comprar una bebida de hasta 3 litros —agua, refresco, zumo o cerveza—, el envase llevará un sobrecoste de al menos 10 céntimos que se añade al precio. Cuando termines el producto, devuelves la botella o la lata en cualquier comercio que las venda y recuperas ese dinero.

La medida no es un capricho: España está obligada por normativa europea a reciclar el 90% de los envases de bebidas, y ahora mismo apenas roza el 40%, según los datos que maneja el Ministerio de Transición Ecológica. Al no cumplir el objetivo en 2023, la ley activó el reloj: dos años para poner en marcha un sistema que de verdad funcione.

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Cómo funciona el sistema de depósito (y cuánto te cuesta no devolver)

La mecánica es sencilla. Compras una lata de refresco a 1 euro y pagas 1,10 euros. Si devuelves la lata vacía en cualquier tienda, te devuelven los 10 céntimos. Si la tiras a la basura, los pierdes. El sistema ya existe en países como Alemania, Dinamarca o los Países Bajos, donde las tasas de recuperación superan el 90%.

En España, la cifra de 10 céntimos es el mínimo legal, pero cada comunidad autónoma o incluso cada comercio podría fijar cantidades superiores si quiere incentivar más la devolución. El importe exacto deberá aparecer en la etiqueta o en un distintivo del envase.

Las máquinas de devolución se instalarán en supermercados, gasolineras, tiendas de conveniencia y cualquier punto de venta. No tienes que comprar nada para devolver: entras, metes el envase en la máquina y te da el vale o el dinero.

Quién está obligado y desde cuándo

La obligación afecta a todos los consumidores y entrará en vigor en noviembre de 2026, aunque el despliegue será progresivo porque las tiendas necesitan adaptarse. Los establecimientos que venden bebidas tendrán que instalar contenedores o máquinas para la recogida. El dueño de una tienda pequeña de barrio estará tan obligado como un gran supermercado, aunque los plazos de implantación podrían ser más flexibles para el pequeño comercio.

La burocracia está siendo el principal escollo. A día de hoy, todavía no se ha definido quién gestionará el sistema a gran escala: si una entidad pública, un consorcio privado de los fabricantes de envases o una mezcla. Tampoco se ha concretado cómo se financiará la instalación de las máquinas. Fuentes del sector han señalado a 'La Vanguardia' que "llegar a tiempo en 2026 será complicado".

¿Llegará a tiempo o será otro parche verde?

El retraso en la implementación del SDDR es una historia repetida. Ya en 2018, la Directiva de Plásticos de la UE puso fecha a los objetivos de reciclaje, pero España fue incapaz de cumplir el plazo de 2023. Ahora, la prórroga de dos años que recoge la Ley de Residuos para activar el depósito corre el mismo riesgo de naufragar entre papeles y desacuerdos.

El sistema tiene sentido económico y ambiental. Pero la experiencia de otros países muestra que necesita una red de recogida capilar, máquinas fiables y un gestor único que coordine a cientos de miles de puntos de venta. Sin eso, el ciudadano acabará pagando el depósito sin poder recuperarlo fácilmente, y el sistema se quedará en un impuesto verde más.

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El depósito es un buen mecanismo si funciona para todos, no solo para los que viven cerca de un hipermercado.

La incertidumbre no es pequeña. Mientras los ministerios de Transición Ecológica e Industria perfilan el real decreto que desarrollará el SDDR, los consumidores seguimos tirando el 60% de los envases al cubo amarillo sin saber a ciencia cierta cuánto se recupera realmente. La promesa de las máquinas de devolución es una oportunidad para que el reciclaje deje de ser una intención y pase a ser un acto cotidiano con monedas de vuelta.

📅 Dónde y cuándo

Plazo: Noviembre de 2026. El sistema comenzará a ser obligatorio en toda España a partir de ese mes.

Noviembre de 2026. El sistema comenzará a ser obligatorio en toda España a partir de ese mes. Quién puede pedirlo: Todos los consumidores que compren envases de bebidas de hasta 3 litros. No hay que solicitar nada: el depósito se paga al comprar y se recupera al devolver.

Todos los consumidores que compren envases de bebidas de hasta 3 litros. No hay que solicitar nada: el depósito se paga al comprar y se recupera al devolver. Cuánto: Al menos 10 céntimos por envase, que se suman al precio y se devuelven íntegramente al entregar el envase vacío.

Al menos 10 céntimos por envase, que se suman al precio y se devuelven íntegramente al entregar el envase vacío. Dónde se solicita: En cualquier tienda, supermercado o gasolinera que venda este tipo de bebidas. No hace falta comprar nada nuevo; solo depositar el envase en la máquina o mostrador.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)