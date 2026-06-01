La guayaba tiene 4 veces más vitamina C que la naranja y la ciencia la recomienda contra la anemia

Si piensas que la naranja es la reina de la vitamina C, prepárate para conocer a la fruta que la humilla sin despeinarse. La guayaba no solo tiene cuatro veces más cantidad de este nutriente, sino que un puñado de estudios acaba de confirmar que ayuda a combatir la anemia de forma sencilla y barata.

Por qué la guayaba arrasa en vitamina C

La guayaba es una fruta tropical que en muchas regiones de Asia es tan común como aquí las manzanas. Según los investigadores de la Universidad Aga Khan de Pakistán, cada 100 gramos de guayaba contienen hasta cuatro veces más vitamina C que la misma cantidad de naranja. Y no es una ventaja menor: la vitamina C es la llave que abre la puerta al hierro de los alimentos, lo que la convierte en un aliado natural contra la anemia ferropénica, la más extendida en mujeres en edad reproductiva.

Además de vitamina C, la guayaba aporta vitamina A, folato, fibra y cantidades moderadas de hierro. Un cóctel que, combinado con una dieta mínimamente variada, puede marcar la diferencia en países donde los suplementos de hierro no llegan a todo el mundo o se abandonan por los efectos secundarios.

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El combo que mejora la anemia más que los suplementos solos

El metaanálisis, publicado en BMJ Nutrition Prevention & Health y que revisó 17 estudios (la mayoría cuasiexperimentales) con 235 mujeres y adolescentes en Indonesia, es contundente. Las participantes que tomaron zumo de guayaba junto con sus suplementos de hierro subieron la hemoglobina una media de 1,29 g/dl más que las que solo tomaron hierro. En el conjunto de los estudios, la mejora media fue de 1,71 g/dl.

«Un aumento de 1 a 2 g/dl puede hacer que las personas pasen de una anemia leve o moderada a categorías sin anemia, mejorando la fatiga, la función cognitiva y la productividad», explican los autores. Es decir, no es magia, es fisiología pura: la vitamina C del zumo hace que el intestino absorba mucho mejor el hierro que ingerimos.

La guayaba no es una cura milagrosa, pero sumada al hierro sube la hemoglobina mucho más que los suplementos solos.

Por qué no es el santo grial de la anemia (y cuándo sí funciona)

Ojo, que aquí nadie está diciendo que tires los comprimidos de hierro por la ventana. Los propios investigadores insisten en que los estudios se hicieron exclusivamente en Indonesia, con diseños muy variados y sin un seguimiento a largo plazo. Además, la mayoría eran ensayos cuasiexperimentales, no el estándar de oro de los ensayos clínicos aleatorizados. Así que, si tienes una anemia diagnosticada, el zumo de guayaba puede ser un complemento estupendo, pero no sustituye al tratamiento médico.

Aun así, la lógica es aplastante. La guayaba es barata, culturalmente aceptada en Asia y fácil de integrar en programas de salud pública. De hecho, los autores proponen incluirla en los menús escolares o en los paquetes de atención prenatal, algo que ya está sobre la mesa de iniciativas como el Decenio de Acción de las Naciones Unidas sobre la Nutrición. Una intervención de bajo coste que, en zonas con alta prevalencia de anemia, puede ahorrar mucha fatiga y mejorar vidas sin disparar presupuestos.

🧠 Para soltarlo en la cena

La guayaba tiene 4 veces más vitamina C, útil contra la anemia.