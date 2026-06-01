La UE devuelve las baterías extraíbles a los smartphones: todo cambiará en 2027

Parecía que la era de las baterías pegadas con adhesivo de doble cara no iba a terminar nunca. Pero la UE ha decidido que 2027 sea el año en que los teléfonos recuperen una de las funciones más sensatas de la historia de la telefonía: que tú, usuario de a pie, puedas cambiar la batería sin pasar por el servicio técnico ni rezar para que el técnico no te rompa la pantalla.

No es un ejercicio de nostalgia por los Nokia de tapa. Es el mazazo legislativo que llevábamos años esperando, escondido en un par de reglamentos que entraron en vigor casi sin hacer ruido y que ahora le ponen fecha de caducidad a uno de los pecados más rentables del diseño industrial: la obsolescencia por batería soldada.

El reglamento que nadie se creía: 2027 será el año cero

La historia viene de 2023, cuando la Comisión Europea aprobó dos textos clave. El Reglamento (UE) 2023/1670 ya lleva un año en vigor —desde 2025— y afecta exclusivamente a smartphones y tablets. Su hermano mayor, el Reglamento 2023/1542, entra en plena aplicación a lo largo de 2027. Y ahí está la bomba: baterías reemplazables por el usuario, sin herramientas especiales ni pegamento que parezca un chicle industrial.

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La letra pequeña es cristalina. Los fabricantes deberán diseñar dispositivos cuyas baterías puedan extraerse y sustituirse sin necesidad de calor, disolventes, ni conocimientos de microcirugía. Adiós a las baterías encapsuladas que obligan a jubilar un móvil de 800 euros solo porque el ciclo de carga se ha degradado al 80%.

Y atención al detalle: la norma no distingue entre gamas. Un Galaxy Z Flip de 1.200 euros tendrá que cumplir lo mismo que un Redmi de 120. Si quieres vender en territorio europeo, adaptas el diseño o te quedas fuera.

La resistencia al agua es una excusa, no un impedimento: los Galaxy S5 de 2014 ya tenían batería extraíble y protección IP67.

Los fabricantes ya están llorando (y con razón, pero la ley es la ley)

El argumentario de la industria es predecible y, en parte, tiene su lógica. Diseñar un terminal estanco con una batería que puedas abrir con las uñas no es trivial. Se arriesgan a perder la certificación IP68 si la junta no queda perfecta. Y sí, probablemente veremos teléfonos un poco más gruesos o con materiales menos premium.

Pero también llevan una década vendiéndonos que la batería integrada era un "mal necesario" para ofrecer autonomía y delgadez mientras los márgenes del servicio técnico engordaban. Según datos de la propia Comisión, los residuos electrónicos derivados de baterías no reparables suponen unas 150.000 toneladas al año en Europa. No es una minucia.

La gran duda es cómo reaccionarán los gigantes. Apple lleva años abonada al "todo sellado", mientras marcas como Fairphone llevan la reparabilidad por bandera. El plazo es 2027: si la historia se repite, veremos unos meses de lobbies desesperados y, después, un rediseño acelerado que acabará vendiéndose como innovación.

¿Ganará el usuario o volveremos a los ladrillos de plástico?

El horizonte es optimista si atendemos a los precedentes. La obligación del USB-C en móviles hizo que Apple doblara la rodilla sin que el iPhone perdiera un ápice de su atractivo. Las baterías extraíbles pueden seguir el mismo camino: al principio, alguna marca intentará hacer el mínimo (una trampilla con un mecanismo endeble), pero con el tiempo se normalizará.

El verdadero test será la creatividad de los diseñadores. Si la industria es inteligente, veremos smartphones con sistemas de apertura magnética, baterías que se deslizan como las tarjetas SIM y, quizá, una segunda vida para los móviles usados. Si se ponen tercos, nos devolverán los plásticos resbaladizos de 2012. Pero el usuario, esa es la gracia, siempre acaba ganando cuando Bruselas aprieta.

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Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. La UE ha metido un gol por la escuadra a la obsolescencia programada. El único riesgo real es que algún fabricante se pase de listo con la trampilla y la batería dure menos que un chicle de menta. Aun así, es una victoria regulatoria de las que se recuerdan.

El resumen para vagos (TL;DR)